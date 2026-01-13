Trump on sanonut harkitsevansa mahdollisia sotilaallisia toimia Irania vastaan sen jälkeen, kun iranilaishallinto on pyrkinyt tukahduttamaan maassa puhjenneita mielenosoituksia väkivaltaisesti.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoittaa asettavansa 25 prosentin tuontitullit kaikille maille, jotka käyvät kauppaa Iranin kanssa. Trump kertoi asiasta omistamassaan Truth Social -viestipalvelussa maanantaina.
– Kaikki Iranin islamilaisen tasavallan kanssa kauppaa käyvät maat joutuvat maksamaan kaikesta Yhdysvaltojen kanssa käytävästä kaupasta 25 prosentin tullit, Trump sanoi käyttäen Iranin virallista nimeä.
Trumpin mukaan tullit astuvat voimaan välittömästi.
Trump on sanonut harkitsevansa mahdollisia sotilaallisia toimia Irania vastaan sen jälkeen, kun iranilaishallinto on pyrkinyt tukahduttamaan maassa puhjenneita mielenosoituksia väkivaltaisesti.