Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa lentoliikenteen lakkaavan Venezuelan ja sen ympäristön ilmatilassa.

Kyseessä ei välttämättä ollut Trumpilta suora uhkaus hänen tämänpäiväisessä Truth Social -viestissään. Hän sanoi osoittavansa viestinsä kaikille lentoyhtiöille ja maan ilmatilan käyttäjille.

Yhdysvaltain ja Venezuelan välit ovat kiristyneet kiristymistään viime kuukausina.

Trump on aiemmin varoittanut Yhdysvaltojen käynnistävän Venezuelassa mahdollisia maaoperaatioita väitetyn huumeiden salakuljetuksen kitkemiseksi.

Juttua korjattu 29.11.2025 kello 17.02: Toisin kuin aiemmassa versiossa uutisoitiin, kyseessä ei välttämättä ollut suora uhkaus Trumpin sosiaalisen median viestissä, joka on monitulkintainen.