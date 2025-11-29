Yhdysvaltain presidentti Donald Trump keskusteli viime viikolla puhelimessa Venezuelan presidentin Nicolas Maduron kanssa.
Presidentit keskustelivat muun muassa mahdollisesta kahdenkeskisestä tapaamisesta. New York Timesin mukaan puhelinkeskusteluun osallistui myös Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio.
Yhdysvaltain ja Venezuelan välit ovat kiristyneet entisestään viime kuukausina.
Yhdysvallat on syyskuun alun jälkeen iskenyt Karibianmerellä ja Tyynellämerellä useisiin aluksiin, joita Trumpin hallinto sanoo käytetyn huumeiden salakuljettamiseen. Yhdysvallat on sanonut surmanneensa iskuissa yhteensä yli 80 ihmistä.
Asiantuntijoiden mukaan iskut ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia.
Trump on myös uhannut aloittaa maaoperaatioita Venezuelassa väitetyn huumeiden salakuljetuksen kitkemiseksi.