Päääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi EU:n ja Intian historiallista kauppasopimusta Kiinan-vierailullaan.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) pitää EU:n ja Intian kauppasopimusta erittäin merkittävänä. EU ja Intia pääsivät tänään sopuun kauppasopimuksesta, joka on EU-komission mukaan suurin sekä Intian että EU:n koskaan solmima kauppasopimus.

– Tämä on todella merkittävä kauppasopimus, ja iloitsen siitä suuresti. Intia on maailman väkirikkain maa, ja valtava, kasvava markkina. Näitä me juuri tarvitsemme maailmassa, joka on myllerryksessä. Euroopalle kauppasopimuksia, uusia kumppanuuksia ja kasvun ja viennin mahdollisuuksia, Orpo kommentoi puhelimitse MTV Uutisille Kiinan-vierailultaan.

Kauppasopimuksen arvioidaan kaksinkertaistavan EU:n viennin Intiaan vuoteen 2032 mennessä. Nykyisellään EU:n vienti Intiaan on noin 75 miljardin euron luokkaa.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) mukaan kysyntä voi kasvaa Suomen vahvuusalueilla, kuten energiaratkaisuissa, digitalisaatiossa ja muissa teknologioissa.

– Suomalaisyrityksille erittäin iso asia, Orpo sanoo.

Orpo on vierailulla Kiinassa, jossa hän tapasi tänään muun muassa Kiinan presidentin Xi Jinpingiin, pääministeri Li Qiangin ja kansankongressin puhemiehen Zhao Lejin.

Vierailun tavoitteena on muun muassa edistää suomalaisyritysten liiketoimintamahdollisuuksia Kiinassa. Orpon mukaan Suomen ja Kiinan kauppasuhteissa on haasteita, ja esimerkiksi suomalaisyritysten pääsy Kiinan markkinoille on vaikeaa, Orpo kertoi aiemmin MTV Uutisille.

Myös Kiinan tuki Venäjälle ja Ukrainan sodan lopettaminen olivat vierailun tärkeimpiä aiheita, Orpo kertoi.