Voidaanko Sami Pajarilta odottaa palkintokorokesijoitusta jo mistä tahansa MM-rallin osakilpailusta?

MTV Urheilun asiantuntijat ruotivat Pajarin esitystä, kun suomalaiskuski nappasi Ruotsin lumirallin perään kolmossijan myös Kenian Safari-rallista.

Asiantuntijat Janne Ferm ja Jari Ketomaa kaipaavat vielä lisänäyttöjä Pajarilta ennen kuin uskaltavat odottaa tältä palkintosijoja joka kisasta.

– Ailahtelevuus vielä hakee paikkaansa siinä, jos keliolosuhteet muuttuvat radikaalisti. Kun tulee stabiili asfalttikisa, niin siitä tiedetään, että vauhtia on, Ferm arvioi.

– Kanaria on ihan eri juttu, mutta Kroatiassa en laskisi Samia palkintokoroketaisteluun, hän jatkaa.

Jari Ketomaa ei lähde väittämään vastaan.

– Silloin, kun tulee pohjat kaikkein vaikeimmissa olosuhteissa tai on taistelussa mukana muutaman sekunnin päässä pohjista. Sitten se menee pieniin virheisiin. Sitä vakuuttavuutta ei ole vielä näkynyt, Ketomaa sanoo.

Sami Pajarin suoritus Keniassa tai alkukaudesta muutenkaan ei yllä kiitettävän puolelle. Tästä asiantuntijat puhuvat lisää videolla.