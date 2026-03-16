Lentokoneet kiertelivät kenttää drooni-iskun aiheuttaman vaaran vuoksi maanantain vastaisena yönä.

Lentoliikenne jouduttiin pysäyttämään väliaikaisesti Arabiemiraattien pääkaupungissa Dubaissa varhain maanantaina drooni-iskun vuoksi. Asiasta uutisoi muun muassa Reuters.

Arabiemiraattien puolustusministeriö kertoi X:ssä, että heidän ilmapuolustuksensa pudotti Iranin ohjuksia ja drooneja maan ilmatilassa. Isku aiheutti tulipalon lähellä kansainvälistä lentokenttää, joka saatiin hallintaan, ja loukkaantumisista ei raportoitu.

Maanantain isku oli jo kolmas drooni-iskusta johtunut lentoliikennehäiriö Dubain lentokentällä sen jälkeen, kun Lähi-idän tilanne kärjistyi sodaksi Yhdysvaltojen ja Israelin aloitettua iskut Iraniin.

Iran on käyttänyt drooneja ja ohjuksia iskuissa Lähi-idän maiden siviili-infrastruktuuriin. Dubain lentokenttä on yksi maailman kiireisimmistä.

Lue myös: