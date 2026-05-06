Operaatio alkoi ennen kuin se ehti oikeastaan alkaakaan.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump keskeyttää väliaikaisesti maansa operaation, jonka tarkoituksena on johdattaa laivoja Hormuzinsalmen läpi.
Trump ilmoitti operaation keskeyttämisestä Truth Social -viestipalvelussaan Suomen aikaa keskiviikkona alkuyöstä.
Viikonvaihteessa Trump ilmoitti, että Yhdysvallat alkaa maanantaina johdattaa Persianlahdella jumissa olevia aluksia salmen läpi.
Presidentin mukaan operaatio keskeytetään lyhyeksi ajaksi, jotta sopimus Iranin kanssa saataisiin viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Maat ovat käyneet neuvotteluja sodan päättämiseksi.
Rubio: Hyökkäysvaihe ohi
Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo, että sodan hyökkäysvaihe on ohitse.
Yhdysvallat ja Iran ovat sanoneet, että Hormuzinsalmella on tulitettu viime päivinä puolin ja toisin. Jännitteet eivät ole kuitenkaan johtaneet maiden välisen hauraan aselevon päättymiseen.
Trump on aiemmin sanonut Yhdysvaltain kongressille, että taistelut ovat päättyneet, koska maat ovat solmineet aselevon.
Trumpin hallinto on pyrkinyt näin kiertämään aikarajan, jonka jälkeen sodan jatkamiselle tulisi hakea hyväksyntä kongressilta.