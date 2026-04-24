USA sössi – Stubb: "Iskun paikka"

1:33 Presidentti Stubb arvioi, että Lähi-idän tilanne ei ratkea ennen syksyä.

Julkaistu 24.04.2026 05:55

Yhdysvallat on "sössinyt" Lähi-idässä, mutta ei se valta-asemastaan suosiolla luovu, asiantuntija muistuttaa. Euroopalla voisi olla "iskun paikka geopoliittiselle vaikuttamiselle" Lähi-idässä, arvioi presidentti Alexander Stubb MTV Uutisille. Stubbin mukaan Euroopan tulisi nyt miettiä, millaista yhteistyötä Lähi-idän valtioiden kanssa voitaisiin tehdä. Taustalla on pitkäaikaisempi kehityskulku, jossa Helsingin yliopiston Lähi-idän professorin Hannu Juusolan sanoin Yhdysvallat "sössi" suhteensa useisiin Persianlahden maihin. – Persianlahden maat, joilla oli eräänlaiset turvatakuut Yhdysvalloilta, miettivät uudemman kerran, mitä nämä [turvatakuut] oikeasti merkitsevät, Stubb aloittaa. – Ilman Israelin ja Yhdysvaltojen hyökkäystä Iraniin ei [Persianlahden maihin] varmasti olisi kohdistunut ohjus- ja drooni-iskuja, Stubb jatkaa. Stubb toivookin, ettei Lähi-itää nähtäisi Euroopassa "vain konfliktialueena", vaan mahdollisena yhteistyökumppanina. Mielikuva on tiukassa, sillä Lähi-itä yhdistyy Suomessakin herkästi ainaisiin sotiin, siirtolaisiin ja terrorismiin. Lue myös: Yhdysvalloilta pelätty puhelu Eurooppaan

Presidentti Stubb (vas.) ja Jordanian kuningas Abdullah II (toinen vasemmalta) 20. huhtikuuta. Stubb vieraili huhtikuussa sekä Jordaniassa että Egyptissä.

"Heikko ja alisteinen"

Professori Juusola pitää Stubbin ajatusta Euroopan ja Lähi-idän yhteistyöstä kannatettavana. Hän ei ole kuitenkaan varma, onko nyt sen parempi hetki kuin aikaisemminkaan.

– EU:n maine Lähi-idässä on, että se on heikko ja alisteinen Yhdysvalloille, Juusola sanoo.

Stubb ja Juusola ovat yhtä mieltä siitä, että Lähi-itään tarvitaan uusi turvallisuusarkkitehtuuri.

Siinä missä Euroopassa on luonnollisesti keskitytty Yhdysvaltojen haluun panostaa Kiinan suuntaan Euroopan sijaan, on vastaava siirtymä Lähi-idästä Aasiaan huolestuttanut Persianlahdella.

– Siellä ymmärretään, ettei kaikki voi perustua Yhdysvaltojen sotilaalliseen tukeen, joka on osoittautunut riittämättömäksi ja kaksiteräiseksi, Juusola sanoo.

Yhdysvaltojen ja sen Lähi-idän liittolaisten välillä oli ongelmia jo ennen Iranin sotaa.

Esimerkiksi Israelin isku Hamasin poliittista johtoa vastaan Qatarissa viime syyskuussa oli myrkkyä Valkoiselle talolle, joka on Qatarin läheinen liittolainen.

Israelin Benjamin Netanjahu joutuikin pahoittelemaan asiaa julkisesti.

Israelin pääministeri Netanjahu ja Yhdysvaltojen presidentti Trump Valkoisessa talossa syyskuussa.

Yhdysvallat ei anna

Vaikka Kiinan rooli Lähi-idässä todennäköisesti kasvaa entisestään ja EU:n kanssa tehtävällekin yhteistyölle "olisi tilaa", on Juusolan mukaan tosiasia, ettei Persianlahden mailla ole mahdollisuutta äkisti lopettaa kaikkea yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa.

Washington kun pystyy tarjoamaan asioita, joita muilla ei ole. Eurooppa ei esimerkiksi pystyisi antamaan yhtä uskottavia turvatakuita kuin Yhdysvallat.

Lisäksi Yhdysvallat ei ole vapaaehtoisesti luovuttamassa valta-asemaansa Lähi-idissä kenellekään. Ei, vaikka Valkoinen talo haluaakin käyttää voimiaan jatkossa enemmän muualla.

– Euroopan sisällä on erimielisyyksiä Lähi-idän suhteen, mutta ei Yhdysvallat todellisuudessa myöskään anna antaa Euroopalle isoa roolia. Persianlahti on tavallaan yhdysvaltalaisen dominanssin piirissä, professori Juusola arvioi.

Kaksi suuntaa

Lähi-idän professori Hannu Juusolan mukaan on liian aikaista sanoa, millaisen tulkinnan Persianlahden valtiot lopulta Iranin sodasta tekevät.

Selvää on, että maat on "vaikeassa tilanteessa".

– Persianlahden maat voivat mennä eri suuntiin, Juusola sanoo.

Osa voi katsoa, että tarvitaan yhä läheisempi suhde Yhdysvaltoihin ja Israeliin.

Monien Persianlahden maiden välit Israeliin olivat lämpenemään päin, kunnes ne taas Gazan sodan myötä heikentyivät.

Jotkut valtiot voivat puolestaan arvioida, että niiden täytyy löytää uusia ratkaisuja, Juusola sanoo. Näitä voivat olla uudet yhteistyökumppanit, paremmat välit Iraniin ja alueellinen yhteistyö.

Viimeksi mainitusta mahdollisena esimerkkinä on Turkin, Saudi-Arabian ja Pakistanin virittelemä yhteistyöverkosto.

Yhdysvaltojen presidentti George W. Bush, jonka valtakaudella maa aloitti sodat Lähi-idässä Irakissa ja Afganistanissa.

"Äärimmäisen jakava kysymys"

Presidentti Stubb päätti puheenvuoronsa Euroopan "iskun paikasta" toteamalla, että "ongelmana alueella on Israel ja Israelin turvallisuus".

Virkkeeseen tiivistyy paljon olennaista.

EU-maiden suhde Israeliin on "äärimmäisen jakava kysymys", Juusola sanoo.

Lopputulos on, että EU on myötäillyt Yhdysvaltoja Israel-kysymyksissä, mikä vaikeuttaa toimimista Lähi-idässä, Juusola katsoo.

– Euroopalla olisi vipuvartta, jos sitä haluttaisiin käyttää. Se vaikuttaisi mielikuviin koko Lähi-idässä ja mahdollistaisi Euroopalle kasvavan roolin, Juusola arvioi.

Presidentti Stubb muistutti MTV Uutisten haastattelussa, ettei Lähi-idässä ole tehty sellaista itsetutkiskelua kuin Euroopassa kahden maailmansodan jälkeen.

Euroopassa ratkaisu sotiin oli syventää ennen kaikkea taloudellista yhteistyö, josta lopulta seurasi Euroopan unioni.

Lähi-idästä on vuosikymmeniä puuttunut keskinäisriippuvuuksiin perustuva yhteistyö, Juusola toteaa. Ongelmat ovat toistuvasti johtaneet valtioiden jakaantumiseen blokkeihin.

– Irankin pitäisi saada mukaan alueelliseen järjestelmään, Juusola sanoo.

Jouko Luhtala MTV Uutiset Jouko Luhtala työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana. Hän on erikoistunut kansainvälisiin suhteisiin sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan.

