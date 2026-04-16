F/A 18E Super Hornet -hävittäjiä USS Gerald R. Ford -lentotukialuksen kannella.AFP / Lehtikuva
Varoitus merisaarrosta
Valkoinen talo ja Yhdysvaltojen asevoimat ovat julkaisseet ääninäytteen, jolla heidän mukaansa varoitetaan Iranista lähteviä tai sinne pyrkiviä laivoja merisaarrosta.
Kuulutus on kuunneltavissa kokonaisuudessaan alta.
Vielä ei ole jouduttu tilanteeseen, jossa Yhdysvallat olisi joutunut ottamaan laivan haltuunsa, saati avaamaan tulen saartoa uhkaavaa alusta kohti.
– Jos Kiinaan matkalla olevia aluksia kohti ammuttaisiin, saattaisi se järkyttää pahastikin suurvaltasuhteita, Lohikoski sanoo.
Kiina on tuominnut Iranin saarron varsin jyrkin sanankääntein. Ärtymys on helppo ymmärtää, sillä Kiina ostaa 80 prosenttia Iranin myymästä öljystä.
Iranilaisen öljyn myyntiä ovat pitkään rajoittaneet erilaiset pakotteet. Yhdysvallat on sodan aikana pyrkinyt hellittämään öljyn hintapaineita löyhentämällä Irania koskevia pakotteita.
Yhdysvaltojen laivastoa Arabianmerellä. Arkistokuva.AFP / Lehtikuva
"Se on yksin"
Tietokirjailija Lohikosken mukaan merisaarto on ongelma Iranin taloudelle, vaikka öljy- ja kaasutulot eivät muodostakaan pääosaa Iranin tuloista.
Lohikoski uskoo Iranin kestävän merisaartoa varsin hyvin, ja sen "kestokyky on paljon suurempi kuin Yhdysvalloilla".
– Iranin strateginen kulttuuri ja mieliala on, että se on yksin, Lohiskoski sanoo.
Iranin vuodenvaihteessa alkanut ja väkivaltaisesti tukahdutettu kansannousu tosin lähti liikkeelle juuri maan valtavien talousongelmien vuoksi, jotka ovat paljolti seurasta länsimaiden vuosikymmeniä jatkuneista pakotteista.
Kansannousun kokeneiden iranilaisten kokemuksista voi lukea alla olevista jutuista.