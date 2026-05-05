MTK vaatii sopimusten avaamista tuottajien aseman parantamiseksi.
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton (MTK) puheenjohtaja Tero Hemmilä vaatii maatalouden sopimusten avaamista, jotta niitä voitaisiin parantaa ruoantuottajien asemaa.
Hemmilä sanoo MTV Uutisten Asian ytimessä ‑ohjelmassa, että nykyiset pelisäännöt eivät enää vastaa alkutuotannon todellisuutta.
Hemmilän mukaan ruoantuotannon perusta on koko yhteiskunnan vastuulla. Hänen mukaansa on ratkaisevan tärkeää, että kuluttajien luottamus suomalaiseen ruokaan säilyy.
–On myös erittäin tärkeää, että meiltä löytyy nuoria yrittäjiä, jotka haluavat jatkaa ruoantuottamista, Hemmilä painottaa.
Hän katsoo, että maatalouden pelisääntöjen on uudistuttava nykytilanteessa.
– Pääomaa tarvitaan alkutuotantoon nykyistä merkittävästi enemmän. Ketjussa rahaa on, mutta se jakautuu tällä hetkellä väärällä tavalla, Hemmilä sanoo.
Iranin kriisi on nostanut tuotantokustannuksia entisestään.
Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Tuula Loikkanen puolestaan kertoo MTV Uutisille, että Ukrainan sodan alettua kaupat olivat ensimmäisten joukossa avaamassa sopimuksia. Loikkasen mukaan sama voi tapahtua uudelleen, mikäli hinnat lähtevät nousuun.