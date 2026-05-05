Arsenal pelaa jalkapallon Mestarien liigan finaalissa 30. toukokuuta. Se kaatoi välierässä Atletico Madridin yhteismaalein 2–1 voitettuaan toisen osaottelun Lontoossa 1–0 tiistaina.
Toisen osan ainoa maali nähtiin 45. minuutilla. Bukayo Saka pääsi tuikkaamaan pallon verkkoon Leandro Trossardin laukauksen jälkeen.
Arsenalille finaalipaikan tuoneen maalin voit katsoa yllä olevalta videolta.
Lontoolaisseura on pelannut kerran aiemmin Mestarien liigan huipennuksessa. Se hävisi Barcelonalle keväällä 2006.
Nyt Arsenal kohtaa finaalissa joko pariisilaisen PSG:n tai Bayern Münchenin. Tämän välierän toinen osaottelu pelataan Münchenissä keskiviikkona tilanteen ollessa 5–4 PSG:lle.
Loppuottelu mitellään Unkarin Budapestissä 30. toukokuuta.
Arsenalilla on tulevilla viikoilla valtavat panokset myös Englannin Valioliigassa. Se johtaa sarjaa, kun sillä on pelaamatta kolme ottelua. Sen edellinen liigatitteli on 22 vuoden takaa.
