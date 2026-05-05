Syyttäjä ei tyydy viime viikolla annettuun Anneli Auerin vapauttavaan tuomioon.

Valtakunnansyyttäjä on ilmoittanut tyytymättömyytensä käräjäoikeuden tuomioon Anneli Auerin ja Jens Kukan seksuaalirikosasiassa.

Ilmoitus antaa syyttäjille lisäaikaa perehtyä tuomioon perusteellisesti. Päätöstä valituksen jättämisestä hovioikeuteen ei syyttäjälaitoksen mukaan ole tehty.

Käräjäoikeus vapautti Auerin ja tämän entisen miesystävän kaikista syytteistä.

MTV Uutisten rikostoimituksen päällikkö Tiia Palménin mukaan syyttäjän ilmoitus ei ollut suuri yllätys.

– Nythän syyttäjät saavat itselleen lisäaikaa. Ehkä se olisi ollut suurempi yllätys, jos he olisivat näin nopeasti päättäneet, että he tyytyvät tuohon käräjäoikeuden tuomioon.

Palmén kertoo, että syyttäjillä on 30 päivää aikaa jättää mahdollinen valitus hovioikeudelle.

– Sehän ei ole itsestäänselvyys, että valituslupa hovioikeuteen tulee, vaan se pitää erikseen hakea. Voi olla myös niin, että jos he päättävät sitä hakea, niin hovioikeus ei välttämättä lupaa heille edes myönnä.

Palmén veikkaa, että syyttäjillä painaa vaakakupissa myös korkeimman oikeuden vuoden 2024 päätös purkaa aiempi Auerin ja Kukan tuomio.

Tapausta on selvitetty jo noin 15 vuoden ajan.