Ajatushautomo Lexington Institutessa työskentelevä Rebecca Grant ei usko, että Iran onnistuu pitämään pitkään kiinni valttikortistaan Hormuzinsalmella.

Presidentti Donald Trumpin retoriikka Irania kohtaan on koventunut entisestään. Viikonloppuna hän vaati kirosanojen ryydittämässä somepostauksessa Irania avaamaan Hormuzinsalmen liikenteelle.

Tiistaina hän tehosti uhkaustaan pohtimalla avoimesti Iranin sivilisaation kuolemalla. Takarajaksi Trump on asettanut tiistaille kello 20 Yhdysvaltain itärannikon aikaa.

Suomalaisesta näkökulmasta Trumpin lausuntoja ja ratkaisuja voi olla vaikea ymmärtää. Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan keskittyvän amerikkalaisen ajatushautomo Lexington Instituten varajohtaja Rebecca Grant näkee presidentin toiminnassa kuitenkin johdonmukaisuutta.

Rebecca Grant.

Hän arvioi MTV Uutisille, että iskukohteet Iranissa on jo valittu, ja että siviiliuhreja pyritään välttämään. Grantin mukaan Trump näkee räikeän kielenkäytön ainoaksi keinoksi saada viestinsä perille Iranin Vallankumouskaartille sekä maan johdolle.

– Hänen näkökulmastaan ainoastaan voimakas sotilaallinen paine on toiminut Iranin kohdalla. Hän neuvottelee kulissien takana, mutta tämä sotilaallinen uhka on todellinen ja hän toteuttaa sen, jos näkee sen välttämättömäksi, sanoo Grant.

