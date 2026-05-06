Suomen julmin namusetä Jammu Siltavuori murhasi kaksi pikkutyttöä vuonna 1989. Rikospaikan keskiviikkona julkaistussa dokumentissa nähdään uutta materiaalia tapauksesta.

Jammu-sedäksi kutsuttu Antti Veikko Ilmari Siltavuori murhasi kaksi kahdeksanvuotiasta tyttöä ja poltti heidän ruumiinsa maaliskuussa 1989. Jammu vei leikkimässä olleet pienet tytöt heidän kotipihaltaan Helsingin Myllypurosta autoonsa.

Tarkkaan ei tiedetä, mitä kaikkea Jammu tytöille teki ennen henkirikoksia, mutta lopuksi hän poltti tyttöjen ruumiit kesämökkinsä pihalla Vihdissä. Rikospaikka näyttää dokumentissa paikan, jossa Jammu poltti uhrinsa. Tytöt oli murhattu ennen polttamista.

Poliisi pääsi melko nopeasti Jammun jäljille. Hän oli poliisille entuudestaan tuttu, koska hän oli vuosikymmenten aikana syyllistynyt useisiin alaikäisten tyttöjen raiskauksiin ja kymmeniin muihin rikoksiin.

Siltavuori tuomittiin alentuneesti syyntakeisena tehdyistä kahdesta murhasta ja lapsenryöstöstä 15 vuodeksi vankilaan.

Vankilasta hän kirjoitti pitkän kirjeen, jossa hän solvasi törkeällä tavalla kahden pienen uhrinsa äitejä. Äideille ei koskaan näytetty kirjettä.

– Nämä äidit olivat psyykkisesti täysin särkyneitä ja kriisiterapian tarpeessa. He olivat erittäin hauraassa tilassa, äitejä oikeudessa avustanut asianajaja Risto Kyytinen kertoo Rikospaikan dokumentissa.

Kylmäkiskoinen ja tunteeton

Rikospaikka sai Jammun kirjeen haltuunsa. Siltavuori on itse allekirjoittanut sen ja se on kirjoitettu Hämeen lääninvankilassa 8. elokuuta 1990.

Sivujen mittainen teksti on paikoin erittäin vaikeasti ymmärrettävää, mutta siitä käy täysin selväksi se, että Siltavuori ei katunut tekoaan, vaan syyllisti siitä ulkopuolisia. Hän haukkui kovin sanoin myös poliiseja, jotka olivat hänen mukaansa hänelle kateellisia hänen saamastaan perinnöstä.