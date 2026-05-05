Arsenal johtaa Mestarien liigan välierän toista osaottelua Atletico Madridia vastaan 1–0 avausjakson jälkeen. Näin Arsenal on otteluparissa 2–1-asemissa.

Ensimmäinen 45-minuuttinen Lontoossa oli maalipaikoiltaan köyhä. Arsenal rakenteli jakson parhaan tilanteen aivan sen lopussa.

Ensin Viktor Gyökeresin pystyjuoksu ja siihen tullut syöttö avasi tilaa. Ruotsalainen nosti pallon takaviistoon, minkä jälkeen Bukayo Saka niittasi pelivälineen verkkoon Leandro Trossardin laukauksen irtopallosta.

Jos ottelupari on tasatilanteessa 90 minuutin jälkeen, Lontoossa pelataan jatkoaika.

Ottelu alkoi kello 22 ja on kesken.