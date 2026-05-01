MTV Uutiset ja tekoäly

Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Naton ex-edustaja: Länsi teki ratkaisevan virheen – "Olemme vaarallisessa siirtymävaiheessa"

Ukrainan sodalle ei näy loppua, ja syyttävä sormi osoittaa länteen, sanoo John Lough.

Loughin mukaan Euroopalta puuttuu kyky vastata niin sanottuihin hybridiuhkiin, kuten kyberhyökkäyksiin, sabotaasiin ja erilaisiin disinformaation muotoihin.

– Olemme siirtymävaiheessa, joka on potentiaalisesti vaarallinen, koska Euroopan puolustusvalmiudet eivät ole vielä kunnossa, Lough sanoo.

Lough perusti Naton tiedotustoimiston ja vastasi liittokunnan tiedotustoiminnasta Venäjällä.

Tätä mieltä on Naton entinen työntekijä John Lough . Hän työskenteli Natossa kuusi vuotta. Vuosina 1995–1998 Lough oli ensimmäinen Naton edustaja, joka toimi pysyvästi Venäjällä.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

Trumpilla on keinonsa

– Trumpilla on kuitenkin muita keinoja. Hän voi yksinkertaisesti lopettaa Yhdysvaltain rahoitusosuuden maksamisen Natolle, Lough sanoo.

Skenaario on asiantuntijan mukaan todennäköinen, koska Trump on niin turhautunut eurooppalaisten tuen puuttumisesta. Trump olisi kaivannut EU:lta yhteistyötä Iranin Hormuzinsalmen saarron purkamiselle, mutta sitä hän ei kuitenkaan saanut.

– Olemme selvästi siirtymässä tilanteeseen, jossa USA:n sijaan pääasiassa pohjoiseurooppalaiset, Iso-Britannia, Ranska, Saksa ja Puola ovat vastuussa Euroopan puolustuksesta, Lough kertoo.

Suomen oltava varuillaan

Loughin mukaan lisäksi Ukrainaa pidetään nyt yhä enemmän elintärkeänä kumppanina Euroopan puolustuksessa.

– Venäjä kuitenkin lietsoo eripuraa Euroopassa ja toivoo voivansa heikentää eurooppalaista solidaarisuutta. Tämä muodostaa Suomen turvallisuudelle laajemman uhan, jota ei voida sivuuttaa, Lough korostaa.

Länsi mokasi

Nest perustettiin vuonna 2024 ja sen tavoite on Loughin mukaan tuoda Venäjä-asiantuntemusta länsimaisiin keskusteluihin, jotta ymmärrystä voitaisiin syventää ja valmistautua muutokseen, joka Venäjällä väistämättä tapahtuu tulevina vuosina.

Yhdysvallat ja Saksa kuitenkin pelkäsivät Venäjän tappiota. Silloisen Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin hallinto uskoi, että jos Putin joutuu selkä seinää vasten, hän saattaisi käyttää taktisia ydinaseita.