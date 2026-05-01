Euroopan puolustusvalmiudet eivät ole tällä hetkellä kunnossa, sanoo entinen Naton edustaja John Lough.
Euroopan turvallisuustilanne on hatarampi kuin vuosiin. Presidentti Donald Trump on uhannut useita kertoja, että Yhdysvallat eroaa Natosta, eivätkä Euroopan puolustusvalmiudet ole tällä hetkellä riittävän hyvällä tolalla.
Tätä mieltä on Naton entinen työntekijä John Lough. Hän työskenteli Natossa kuusi vuotta. Vuosina 1995–1998 Lough oli ensimmäinen Naton edustaja, joka toimi pysyvästi Venäjällä.
Lough perusti Naton tiedotustoimiston ja vastasi liittokunnan tiedotustoiminnasta Venäjällä.
– Olemme siirtymävaiheessa, joka on potentiaalisesti vaarallinen, koska Euroopan puolustusvalmiudet eivät ole vielä kunnossa, Lough sanoo.
Loughin mukaan Euroopalta puuttuu kyky vastata niin sanottuihin hybridiuhkiin, kuten kyberhyökkäyksiin, sabotaasiin ja erilaisiin disinformaation muotoihin.
Trumpilla on keinonsa
Vaikka Trump on puhunut siitä, että Yhdysvallat lähtisi Natosta, virallisesti lähtö olisi vaikea toteuttaa.
Yhdysvaltain senaatin olisi hyväksyttävä Washingtonin sopimuksen kumoaminen kahden kolmasosan enemmistöllä.
– Trumpilla on kuitenkin muita keinoja. Hän voi yksinkertaisesti lopettaa Yhdysvaltain rahoitusosuuden maksamisen Natolle, Lough sanoo.
Skenaario on asiantuntijan mukaan todennäköinen, koska Trump on niin turhautunut eurooppalaisten tuen puuttumisesta. Trump olisi kaivannut EU:lta yhteistyötä Iranin Hormuzinsalmen saarron purkamiselle, mutta sitä hän ei kuitenkaan saanut.
– Olemme selvästi siirtymässä tilanteeseen, jossa USA:n sijaan pääasiassa pohjoiseurooppalaiset, Iso-Britannia, Ranska, Saksa ja Puola ovat vastuussa Euroopan puolustuksesta, Lough kertoo.
John Lough oli vierailulla Helsingissä huhtikuun lopussa.
Suomen oltava varuillaan
Loughin mukaan lisäksi Ukrainaa pidetään nyt yhä enemmän elintärkeänä kumppanina Euroopan puolustuksessa.
– Odotan myös Suomen ottavan tärkeän roolin Natoon perusturvan, toimintakykyisen eurooppalaisen puolustusvoiman kehittämisessä, Lough kertoo.
Venäjän armeija on heikentynyt merkittävästi Ukrainan sodan seurauksena. Venäjän maavoimien uudelleenrakentaminen voi Loughin mielestä viedä jopa 10 vuotta.
– Kysymys on siinä, pystyykö Eurooppa reagoimaan ajoissa luodakseen luotettavan pelotteen Venäjän uusille hyökkäyksille.
Suomen on Venäjän naapurina oltava Loughin mukaan erityisen varuillaan. Venäjä on tällä hetkellä keskittynyt Ukrainan sotaan, minkä vuoksi se muodostaa Suomelle vain rajallisen sotilaallisen uhan, joka on hallittavissa.
– Venäjä kuitenkin lietsoo eripuraa Euroopassa ja toivoo voivansa heikentää eurooppalaista solidaarisuutta. Tämä muodostaa Suomen turvallisuudelle laajemman uhan, jota ei voida sivuuttaa, Lough korostaa.
Tällä hetkellä Lough työskentelee New Eurasian Strategies Centre (Nest) -nimisessä organisaatiossa, jonka perusti Vladimir Putinin tunnettu kriitikko, maanpaossa elävä ex-oligarkki Mihail Hodorkovski.
Nest perustettiin vuonna 2024 ja sen tavoite on Loughin mukaan tuoda Venäjä-asiantuntemusta länsimaisiin keskusteluihin, jotta ymmärrystä voitaisiin syventää ja valmistautua muutokseen, joka Venäjällä väistämättä tapahtuu tulevina vuosina.
Lough on sitä mieltä, että länsimaat eivät ole tukeneet Ukrainaa riittävästi, minkä vuoksi sota jatkuu edelleen eikä sen loppua ole näköpiirissä.
– Mahdollisuus menetettiin vuoden 2022 lopulla, kun venäläiset olivat vetäytymässä kovaa vauhtia. Tuolloin länsimaiden olisi pitänyt yhdistää voimansa Ukrainan vastahyökkäyksen vahvistamiseksi, Lough sanoo.
Yhdysvallat ja Saksa kuitenkin pelkäsivät Venäjän tappiota. Silloisen Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin hallinto uskoi, että jos Putin joutuu selkä seinää vasten, hän saattaisi käyttää taktisia ydinaseita.
– Uskon, että tilanne tulkittiin silloin täysin väärin, Lough sanoo.