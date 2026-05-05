Kataja Basket Joensuusta on voittanut miesten Korisliigan loppuottelusarjan 2. ottelussa Salon Vilppaan pistein 75–70. Kataja Basket nousi kotivoitolla ottelusarjassa 2–0-johtoon.
De'vion Harmon heitti Kataja Basketille 21 ja Thomas Tumba 16 pistettä. Jalen Brooks oli Vilppaan tehopelaaja 19 pisteellään.
2–0-johto Katajalle on jättiyllätys, sillä Vilpas lähti pudotuspeleihin jatkosarjavoittajana, Kataja sijalta seitsemän.
Sarja jatkuu lauantaina Vilppaan kotipelillä. Mestaruuteen tarvitaan neljä otteluvoittoa.