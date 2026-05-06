Helsingin Viikissä lintutornista bongattiin yllättävä kulkija, kun villisika ui rannan tuntumassa Vanhankaupunginlahdella.

Lintutornista voi lintujen lisäksi toisinaan bongata myös muita vipeltäjiä sekä luonnon yllättäviä, jopa harvinaisempia kulkijoita.

Huhtikuisena iltana juoksulenkillä ollut ja Hakalan lintutorniin Helsingin Viikissä kavunnut Mahdi Hemmati näki rannan reunassa uineen villisian.

Helsingissä asuva Hemmati kertoo MTV Uutisille olevansa vaikuttunut Suomen luonnon rikkaasta monimuotoisuudesta.

– Täällä ollessani olen nähnyt kettuja, lukuisia merilintuja, jäniksiä, peuroja ja nyt myös villisian. Se kuvastaa sitä, kuinka suuressa arvossa luonto ja luonnonsuojelu ovat Suomessa, hän sanoo sähköpostitse.

Villisian Hemmati on nähnyt aikoinaan myös Pohjois-Iranissa. Kohtaamiset muistuttavat Hemmatia siitä, kuinka arvokkaita ja yhteisiä luonnonympäristöt ovat.

– Toivon, että kohtelemme luontoa jatkossakin kunnioituksella, yhteisenä kotina, josta olemme kaikki riippuvaisia.

Vanhankaupunginlahdella rannan tuntumassa uinut villisika tallentui myös videolle, jonka voit katsoa jutun alusta.

Havaintoja aiemminkin

Villisika ei ole tavanomaisin näky keskellä Helsinkiä, mutta Helsingissä on tehty villisikahavaintoja sekä viime vuonna että vuonna 2023, kertoo Metsästys ja Kalastus.

Villisikojen levinneisyys Suomessa painottuu Kaakkois-Suomeen ja Itä-Uudellemaalle. Riistakeskuksen