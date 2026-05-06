Sopivatko Suomen NHL-miehet yhdessä lähtemisestä MM-kisoihin?

Tänä vuonna MM-kiekossa nähdään harvinaisen kirkasta suomalaista tähtiloistoa, kun mukaan on tähän mennessä saatu jo toistakymmentä nimeä Pohjois-Amerikan kaukaloista.

Leijonien suurimpana tähtenä kisoihin lähtee koko kauden sivussa ollut Florida Panthersin kapteeni Aleksander Barkov, jonka vanavedessä MM-kisoihin ovat matkalla seurakaveri Anton Lundell sekä muun muassa puolustajat Olli Määttä, Urho Vaakanainen, Nikolas Matinpalo ja Henri Jokiharju, maalivahdit Justus Annunen ja Joonas Korpisalo sekä hyökkääjät Lenni Hämeenaho ja Teuvo Teräväinen.

Tekevätkö pelaajat päätöksiä MM-kisamatkastaan yhteisessä viestiketjussa vai mistä ryntäys johtuu? Kapteeni Barkovilla on tähän selkeä vastaus.

– No ei meillä mitään WhatsApp-rinkiä ole, mutta totta kai, jos on hyvä mahdollisuus tulla kisoihin ja kroppa on kunnossa, niin minun mielestäni se on itsestäänselvyys jokaisella suomalaisella pelaajalla, että haluaa edustaa Suomen maajoukkuetta. Se on kunnia-asia, Barkov toteaa MTV Urheilulle.

New York Rangersin puolustaja Urho Vaakanainen kertoo kuulleensa