Nokian KrP otti tamperelaisesta Classicista 5–4-jatkoaikavoiton ja nousi salibandyn F-liigan finaaleissa 3–2-johtoon tiistaina.
Vierasjoukkueen hahmo oli tehot 4+1 summannut Luukas Hyvärinen, joka laukoi myös voittomaalin ajassa 61.23.
Hyvärinen mätti kolme maalia päätöserässä, minkä seurauksena KrP nousi 1–3-tappiolta maalin johtoon reilun viiden minuutin aikana. Classicin Peteris Trekse onnistui kuitenkin tasoittamaan pelin vielä alivoimalla ajassa 57.01.
Viidennen ottelun käsikirjoitus oli siis hyvin samanlainen kuin edellisessä finaalissa. Siinäkin KrP teki valtaisan nousun voittoon Hyvärisen johdolla. Hyvärinen on tehnyt KrP:n viimeisestä kymmenestä osumasta seitsemän.
Nokialaisseura on voittanut finaalisarjassa kolmesti jatkoajalla ja on nyt voiton päässä mestaruudesta. Se pääsee yrittämää sarjan katkaisua kotikentällään torstaina.