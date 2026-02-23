Iran aikoo vastata Yhdysvaltojen iskuun, vaikka kyse olisi rajoitetusta iskusta.
Asiasta puhui Iranin ulkoministeriön edustaja Esmaeil Baqaei uutistoimisto AFP:n mukaan.
New York Times -lehti kertoi eilen, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsisi jonkinlaista rajoitettua täsmäiskua. Trump on puhunut iskujen mahdollisuudesta myös julkisesti.
Baqaein mukaan rajoitettukin isku olisi hyökkäys, johon Iranilla olisi oikeus vastata voimakkaasti.
Rauhanvälittäjänä toiminut Oman vahvisti eilen, että neuvotteluja Yhdysvaltojen ja Iranin välillä on määrä jatkaa torstaina Sveitsin Genevessä.
1:03Jos Iranin ympärille syntyy konflikti, uhkaa koko Lähi-idän tilanne mutkistua, pelkää Pekka Haavisto.