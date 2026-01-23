Carney sanoi tiistaina Davosissa pitämässään puheessa, että Yhdysvaltain johtama sääntöpohjainen kansainvälinen järjestelmä on parhaillaan rikkoutumassa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Kanadan pääministeri Mark Carneylle annettu kutsu Trumpin perustamaan niin kutsuttuun rauhanneuvostoon on vedetty pois.
Trump kertoi asiasta Truth Social -sivustollaan perustelematta tarkemmin päätöstä.
Trump allekirjoitti rauhanneuvoston peruskirjan Sveitsin Davosissa torstaina.
