Presidentti Donald Trump ei malttanut olla tölvimättä edeltäjäänsä Joe Bidenia Yhdysvaltain perinteisessä kalkkunanarmahdustilaisuudessa.
Presidentti Trump antoi armoa Gobble- ja Waddle-kalkkunoille tiistaina Yhdysvalloissa. Presidentin armahdusperinne alkoi Harry Trumanin kaudella vuonna 1947 ja jatkui säännöllisemmin vuonna 1989 George Bush vanhemman johdolla.
– Oletko valmis? Gobble, haluan kertoa sinulle hyvin tärkeän asian. Sinut on nyt armahdettu ilman ehtoja, Trump julisti.
Presidentti löysi kuitenkin ehtoja vuosi sitten armon saaneille kalkkunoille.
– Uninen Joe Biden. Hän käytti viime vuoden armahduksessa automaattista allekirjoitusta, joten minulla on virallinen velvollisuus arvioida, ja olen arvioinut, että viime vuoden kalkkuna-armahdukset ovat täysin mitättömiä.
Toistaiseksi ei ole tiedossa, mitä Bidenin armahtamille kalkkunoille käy. Gobble ja Waddle pääsevät kuitenkin viettämään eläkepäiviään paikalliselle maatilalle ilman pelkoa joutumasta amerikkalaisten ruokapöytiin.