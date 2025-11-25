Presidentti Donald Trump ei malttanut olla tölvimättä edeltäjäänsä Joe Bidenia Yhdysvaltain perinteisessä kalkkunanarmahdustilaisuudessa.

Presidentti Trump antoi armoa Gobble- ja Waddle-kalkkunoille tiistaina Yhdysvalloissa. Presidentin armahdusperinne alkoi Harry Trumanin kaudella vuonna 1947 ja jatkui säännöllisemmin vuonna 1989 George Bush vanhemman johdolla.

– Oletko valmis? Gobble, haluan kertoa sinulle hyvin tärkeän asian. Sinut on nyt armahdettu ilman ehtoja, Trump julisti.

Presidentti löysi kuitenkin ehtoja vuosi sitten armon saaneille kalkkunoille.

– Uninen Joe Biden. Hän käytti viime vuoden armahduksessa automaattista allekirjoitusta, joten minulla on virallinen velvollisuus arvioida, ja olen arvioinut, että viime vuoden kalkkuna-armahdukset ovat täysin mitättömiä.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, mitä Bidenin armahtamille kalkkunoille käy. Gobble ja Waddle pääsevät kuitenkin viettämään eläkepäiviään paikalliselle maatilalle ilman pelkoa joutumasta amerikkalaisten ruokapöytiin.

Lue aiempi kalkkunajuttumme: Kaunis Astoria on vaarassa jäädä ikisinkuksi – ei siedä rottia