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Kalalokit saapuvat Katjan pihaan joka kevät | MTV Uutiset



Touko ja Pouko ilmaantuivat Katjan pihalle siilin ruoan houkuttelemana: "Käyttäytyvät hyvin" 0:22 Katjan pihan vakiovieraisiin kuuluvat siilit sekä kalalokit Touko- ja Pouko. Julkaistu 13.06.2026 06:52 Kati Hyttinen Helsinkiläisen Katjan pihalla aterioivat siilit ja lokit sulassa sovussa. Omakotitalossa Helsingissä asuva Katja tietää, millä lokin saa tyytyväiseksi: siilin ruoalla. Katjan pihalla on asunut siilejä jo yli kymmenen vuotta, ja suunnilleen saman ajan kotipihassa on vieraillut yksi ja sama "lättäräpylä". Katjan perhe on antanut sille nimeksi Touko. Vuosien saatossa lokki on saanut kumppaninkin, joka tunnetaan nyt nimellä Pouko. – Odotetaan joka vuosi Toukoa ja Poukoa, saapuvat toukokuussa. Siitä alkaa kesä, kun ne tulevat. Syövät siilin ruokien jämät, ja pojat tuovat niille myös pikkukalaa, Katja kertoo. Kalalokki on Suomessa rauhoitettu lintulaji, eli sitä ei saa vahingoittaa tai häiritä. Suurin osa Suomen kalalokeista muuttaa talveksi Länsi- ja Etelä-Eurooppaan. Osa niistä lentää Pohjois-Afrikkaan asti. Kalalokki Touko tuli Katjan pihamaisemiin alun perin ilmeisesti siilin ruoan houkuttelemana. Kuvassa siili ja lintu seisoskelevat vierekkäin sulassa sovussa. Lue myös: Nyt on erikoinen paikka pesiä! Lokkipariskunta viihtyy Marskin patsaan karvalakissa Ei ole häirikkö Katja harmittelee sitä, miten usein lokit nähdään pelkkinä häirikköinä.

Jos lokki päätyy uutiseen, siinä kerrotaan Katjan mielikuvan perusteella siitä, miten linnun saa häädetyksi tai "miten nopeasti se nappaa torilla toimittajan kädestä jätskipallon".

– Ei kai lokki kauhean pidetty lintu ole, eli lokille positiivista valoa toivoisin, hän sanoo.

Puhtaita ja valkoisia

Kun lokit ilmaantuivat vuosia sitten maisemiin, ne lähestyivät Katjan kotia varovasti.

– Kauhean kärsivällisesti odottivat ja hiljaa istuivat. Kovin vaatimattomia ja kilttejä olivat. Puhtaita ja valkoisia.

Ruoaksi lokeille on tarjottu vuosien varrella paitsi siilin ruokaa ja poikien itse kalastamia sinttejä myös kalatiskiltä ostettua muikkua.

– Ne saavat täällä siis ihan hyvää ravintoa, mikä on hyvä, kun niillä on poikasiakin.

Ennen poislähtöä läheisen koulun katolla pesivät lokit tuovat Katjan mukaan poikasensa näytille.

Toisin kuin voisi olettaa, lokit eivät ole aiheuttaneet Katjan pihalle edes minkäänlaista sotkua tai melua.

– Ne eivät kilju eivätkä kaki. En ole yhtään lokinläjää joutunut siivoamaan. Ne ovat ottaneet tämän niin kodikseen, että tekevät tarpeensakin muualle ja tässä käyttäytyvät hyvin.

Rohkea Touko uskaltaa välillä seisoskella jopa Katjan jalan päällä.

Vieras Hollannista

Toinen Katjan pihalokeista on rengastettu.

– Lähetin rengastustiedot Suomen rengastuskeskukselle Luonnontieteelliseen keskusmuseoon ja sieltä selvisi, että meidän lokkimme on rengastettu Hollannissa vuonna 2009. Pitkän matkan on tullut, 1 300 kilometriä, Katja kertoo.

Sillä kuten toisellakin pihalokilla voi olla edessään vielä monta hyvää elinvuotta.

Vanhin suomalainen rengastettu kalalokki on ollut 33 vuotta ja 11 päivää vanha. Euroopan vanhin on ollut tanskalainen 33 vuoden ja kahdeksan kuukauden ikäinen kalalokki.

Lokit ja siilit ovat löytäneet välillä tiensä myös pihan pöydälle.

Jokapäiväinen siilishow

Siinä missä lokit ovat Katjan perheen ilona vain kesäisin, siilit viihtyvät pihapiiriin rakennetussa mökissä halki vuoden, talvella toki horroksessa.

Yhtenä kesänä siilit tekivät Katjan mukaan 10 poikasta. Yhteensä siilejä on tepsuttanut pihalla samaan aikaan 14.

Siilejä on tepsuttanut Katjan pihalla samaan aikaan 14. Tässä yksi pihan piikkipalloista.

Suomessa siili on luokiteltu silmälläpidettäväksi, eli se ei ole vielä uhanalainen, mutta lajin kehitystä seurataan tarkasti.

Monet eivät ole siilejä edes nähneet. Katja sanoo tuntevansa useita sellaisia ihmisiä.

– Meillä on joka päivä siilishow, hän kertoo.