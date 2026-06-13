Helsinkiläisen Katjan pihalla aterioivat siilit ja lokit sulassa sovussa.
Omakotitalossa Helsingissä asuva Katja tietää, millä lokin saa tyytyväiseksi: siilin ruoalla.
Katjan pihalla on asunut siilejä jo yli kymmenen vuotta, ja suunnilleen saman ajan kotipihassa on vieraillut yksi ja sama "lättäräpylä".
Katjan perhe on antanut sille nimeksi Touko. Vuosien saatossa lokki on saanut kumppaninkin, joka tunnetaan nyt nimellä Pouko.
– Odotetaan joka vuosi Toukoa ja Poukoa, saapuvat toukokuussa. Siitä alkaa kesä, kun ne tulevat. Syövät siilin ruokien jämät, ja pojat tuovat niille myös pikkukalaa, Katja kertoo.
Kalalokki on Suomessa rauhoitettu lintulaji, eli sitä ei saa vahingoittaa tai häiritä.
Suurin osa Suomen kalalokeista muuttaa talveksi Länsi- ja Etelä-Eurooppaan. Osa niistä lentää Pohjois-Afrikkaan asti.
Kalalokki Touko tuli Katjan pihamaisemiin alun perin ilmeisesti siilin ruoan houkuttelemana. Kuvassa siili ja lintu seisoskelevat vierekkäin sulassa sovussa.
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Ei ole häirikkö
Katja harmittelee sitä, miten usein lokit nähdään pelkkinä häirikköinä.