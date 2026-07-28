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Tässä ovat uuden Rakkaat Maajussit -sarjan päähenkilöt

Rakkaat Maajussit -sarjassa nähdään Tarja, Tuomo ja Marjo, Victoria sekä Niina ja Kalle.

Julkaistu 28.07.2026 08:09

Rakkaat Maajussit -sarjassa seurataan neljän Maajussille morsian -ohjelmasta tutun maatilan elämää. Uudessa, pääosin päiväkirjakameroin kuvatussa Rakkaat Maajussit -sarjassa seurataan elämää neljän Maajussille morsian -sarjassa esiintyneen maajussin tiloilla yhden kesän ajan. Mukana ovat Niina ja Kalle, Tuomo ja Marjo sekä Victoria ja Tarja. Tutustu sarjan päähenkilöihin: Niina ja Kalle, Sastamala (vuosi 2021, kausi 14) Rakkaat Maajussit -sarjan Kalle ja Niina. Niina ja Kalle tapasivat toisensa neljä vuotta sitten Maajussille morsian -ohjelmassa. Tämä kesä alkaa uudessa elämäntilanteessa, sillä perheeseen on syntynyt kauan odotettu lapsi, Malla. Uusi elämänvaihe tuo mukanaan useita muutoksia.

Kalle jää vanhempainvapaalle päivätyöstään ja opettelee myös delegoimaan tilan töitä muille – asia, joka ei ole helppoa monen sukupolven perinteisessä yhteisössä. Niinan harvinainen sydänsairaus tuo perheen arkeen omat lisähaasteensa.

Perheen elämä jakautuu kahden tilan välille: kotitilalle, jonka pellot ovat tänä keväänä vuokrattu pois vauva-arjen helpottamiseksi, sekä kilometrin päässä sijaitsevalle Virrin tilalle. Virrin tilalla juhlitaan kesän jokaisena viikonloppuna häitä ja majoitustilat ovat täynnä kesävieraita. Tilan pyörittämiseen kuuluu paljon organisointia ja läsnäoloa. Tänä kesänä järjestetään myös ensimmäinen, muttei viimeinen, sydänleiri.

Tänä kesänä sekä Niinan että Kallen vanhemmat ovat aloittaneet talon rakennusprojektin ihan lähelle. Mallan isovanhemmat tulevat olemaan aktiivinen osa perheen arkea. Loppukesällä perhe suuntaa Lappiin tutustumaan Niinan saamelaisiin sukujuuriin.

Marjo ja Tuomo, Rantasalmi (vuosi 2018, kausi 11)

Rakkaat Maajussit -sarjan Tuomo ja Marjo.

Marjo saapui kuusi vuotta sitten Maajussille morsian -ohjelman kautta Rantasalmelle ja löysi Tuomosta elämänsä rakkauden. Nyt kolmen lapsen uusioperheen äiti on noussut pienen kunnan kuntavaalien äänikuningattareksi ja astuu kesäkuussa valtuuston puheenjohtajan saappaisiin.

Tuomo on aloittamassa uudessa työssä, lypsykoneiden myyjänä. 1700-luvulta alkanut tilan pyöritys muuttaa siis taas muotoaan. Tuomo on saanut uusiin hommiin vanhemmiltaan siunauksen ja odottaa ilolla alkavaa uutta vaihetta elämässään. Säännölliset työajat helpottavat elämää, vaikka työssä joutuukin olemaan myös reissun päällä.

Puheenjohtajuuden lisäksi Marjo on palannut takaisin rakkaan työnsä, teatterin, pariin. Loppuunmyyty näytelmä Jumikkalan kartanon historiasta vaatii lisäesityksiä kesälle.

40-vuotissyntymäpäiväjuhliensa kunniaksi Marjo järjestää kantri-iltamat koko kylälle. Marjo on koonnut rivitanssiryhmän, joka esiintyy juhlissa.

Victoria, Laitila (vuosi 2022, kausi 15)

Rakkaat Maajussit -sarjan Victoria.

Victoria pyörittää Victorian Puutarhaa, jossa kasvatetaan kesäkukkia 1880 neliön kasvihuoneissa. Victoria on löytänyt kutsumuksensa yrittäjänä, mutta työ vaatii veronsa: kevään kiireisimpänä sesonkina työpäivät venyvät aamuviidestä keskiyöhön, eikä syömiselle tai levolle jää aikaa, kun kaksi ja puoli kuukautta määrittää koko vuoden tuloksen.

Maajussille morsian -ohjelman myötä Victorian elämä muuttui. Torilla hänet tunnistetaan "meidän Victoriana" ja asiakaskunta on kasvanut lämpimän vastaanoton myötä. Ihmiset ovat loputtoman kiinnostuneita hänen rakkauselämästään, ja Victoria on tottunut päivittämään kuulumisiaan asiakkaille. Ohjelmasta sulhoa ei löytynyt, mutta kaksi vuotta sitten Victorian elämään tuli Aleksi. Nyt pariskunta tasapainoilee etäsuhteen kanssa: Aleksi työskentelee Raisiossa ja Victoria pyörittää puutarhaansa Laitilassa. Pariskunnan haaveissa siintääkin yhteinen koti kauempana Victorian työpaikasta. Tonttia on jo käyty katsomassa, suunnitelmia on tehty, ja kesällä etsintä jatkuu.

Victorian kesän tavoitteena on kasvattaa kotimyyntiä suoraan puutarhalta. Kilpailu Laitilassa on kovaa, sillä puutarhoja on monta. Victoria kiertää toreilla myymässä kukkia, mutta vaikka torimyyntireissut ovat hauskoja, ne ovat myös hyvin rankkoja.

Voiko Victoria löytää tasapainon unelmiensa ja realiteettien välillä? Ja miten selvitä seuraavasta kahdesta ja puolesta kuukaudesta, kun koko vuoden elanto on kiinni näistä viikoista?

Tarja, Vartiala (vuosi 2023, kausi 16)

Rakkaat Maajussit -sarjan Tarja.

20 vuotta Yhdysvalloissa, unelma omasta mansikkatilasta ja osallistuminen Maajussille morsian -ohjelmaan. Vartialassa Pohjois-Savossa asuva Tarja on tottunut tekemään rohkeita valintoja. Vaikka ohjelmasta ei löytynyt rakkautta, Tarja löysi rinnalleen Markon – miehen, jonka on tuntenut ala-asteelta saakka.

Marko asuu tunnin ajomatkan päässä ja käy viikonloppuisin tilalla. He täydentävät toisiaan: Tarja on vauhdikas, idearikas ja kärsimätön, ja Marko rauhallinen loppuunviejä.

Kesä rytmittyy mansikan kasvun mukaan. Välillä pariskunta yrittää herätellä yhteistä lavatanssiharrastusta. Se on heille tärkeä henkireikä mansikkasesongin keskellä – hetki, jolloin voi unohtaa säiden tarkkailun ja satoennusteet.

Maajussi-kauden jälkeen Tarja on aloittanut tubettamisen ja onnistunut rakentamaan uskollisen seuraajakunnan kanavalleen. Hänen suorapuheinen ja rehellinen tapansa näyttää suomalaisen mansikanviljelijän arkea on tehnyt hänestä someilmiön. Videot hitsaamisesta, auton talvirenkaiden vaihdosta tai entisen sulhaskokelaan Ismon kuulumisista keräävät kymmeniätuhansia katselukertoja ja ihastuneita kommentteja.

Onnistuuko Tarja tasapainoilemaan mansikanviljelyn, sometähteyden ja uuden parisuhteen välillä? Miten käy mansikkasadon? Ja suostuuko Marko lopulta jakamaan elämäänsä ja ajatuksensa koko Suomen kanssa?

Rakkaat Maajussit alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla Maajussi-maanantaina 24.8. klo 21. MTV Katsomo+ -tilauksella ma 24.8. katsottavissa jaksot 1-3.

Silja Välske MTV Uutiset Silja Välske työskentelee MTV Uutisissa Viihde-osastolla. Hän suunnittelee ja toteuttaa viihdemaailmaan ja tv-ohjelmiin liittyviä journalistisia sisältöjä. Välskeeseen voi olla yhteydessä juttuvinkkeihin liittyen.

Tässä ovat uuden Rakkaat Maajussit -sarjan päähenkilöt | MTV Uutiset