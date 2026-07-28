Donald Trump tapaa tiistaina sekä Volodymyr Zelenskyin että Benjamin Netanjahun. MTV seuraa tärkeää ulkopoliittista päivää tässä artikkelissa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapaa tiistaina Washingtonissa Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin.

Tapaamiset ajoittuvat kriittiseen vaiheeseen Iranin ja Ukrainan sodissa.

Trumpin suhteet näihin kahteen johtajaan ovat luonteeltaan hyvin erilaiset. Suhteet Zelenskyiin ovat lämmenneet Ukrainan onnistuttua pysäyttämään Venäjän etenemisen.

Ulkopoliittisen instituutin johtavan tutkijan Sinikukka Saaren mukaan Trumpin ja Zelenskyin tapaamisen keskeisimpiä asioita ovat Patriot-torjuntaohjusten lisenssiasian eteneminen ja se, vahvistuuko Yhdysvaltain tuki Ukrainalle vai ei.

Zelenskyi keskusteli viime viikolla Yhdysvaltain edustajien Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin kanssa mahdollisuuksista käynnistää rauhanneuvottelut Venäjän kanssa uudelleen ja kertoi, että Ukrainan ja Yhdysvaltojen edustajat voisivat tavata Yhdysvalloissa lähipäivinä.

– Presidentti Trump keskustelee presidentti Zelenskyin kanssa Venäjän ja Ukrainan välisestä rauhanprosessista. Nyt on aika lopettaa sota, Valkoisen talon edustaja sanoi tuolloin.