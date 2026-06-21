Päivi Nikulan mökkilaiturilla pesii kalalokkipariskunta, jonka poikaset söi viime vuonna kettu. Tänä kesänä Nikula on ottanut käyttöön omaperäisen kettukarkotteen.
MTV Uutiset kertoi aiemmin kesäkuussa Touko-kalalokista, joka mieltyi yli kymmenen vuotta sitten helsinkiläisellä pihalla haistamaansa siilinruokaan ja alkoi vierailla pihapiirissä sen jälkeen joka vuosi.
Myöhemmin Touko toi talonväen ihasteltaviksi myös kumppaninsa ja jälkikasvunsa. Lintuperheen varsinainen pesä oli läheisen koulun katolla.
Tarina osui myös Päivi Nikulan silmiin, ja hän päätti lähettää MTV Uutisten kautta Toukolle ja Poukolle terveisiä omilta kotilokeiltaan Raipelta (nimetty Raimo Helmisen mukaan) ja Ritulta Hämeenkyröstä – "F. E. Sillanpään pitäjästä" – Pirkanmaalta.
Kalalokkipariskunta ryhtyi pesimään Nikulan laiturilla Pihlajaniemenjärvellä viime vuonna.
Kalalokki pesii Päivi Nikulan mökkilaiturin tuolilla. ”Täällä ovat nyt niin sanotusti munat korissa", Nikula kertoo.