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Päivi suojelee kalalokkejaan omaperäisellä kettukarkotteella | MTV Uutiset



Päivi suojelee laiturilokkia omaperäisellä kettukarkotteella: "Jos sillä käryllä ei pysy poissa, ei millään" Mökkilaiturilla Hämeenkyrössä pesii kalalokki, jota suojellaan nyt erilaisilla keinoilla. Päivi Nikula Julkaistu 21.06.2026 07:02 Kati Hyttinen Päivi Nikulan mökkilaiturilla pesii kalalokkipariskunta, jonka poikaset söi viime vuonna kettu. Tänä kesänä Nikula on ottanut käyttöön omaperäisen kettukarkotteen. MTV Uutiset kertoi aiemmin kesäkuussa Touko-kalalokista, joka mieltyi yli kymmenen vuotta sitten helsinkiläisellä pihalla haistamaansa siilinruokaan ja alkoi vierailla pihapiirissä sen jälkeen joka vuosi. Myöhemmin Touko toi talonväen ihasteltaviksi myös kumppaninsa ja jälkikasvunsa. Lintuperheen varsinainen pesä oli läheisen koulun katolla. Tarina osui myös Päivi Nikulan silmiin, ja hän päätti lähettää MTV Uutisten kautta Toukolle ja Poukolle terveisiä omilta kotilokeiltaan Raipelta (nimetty Raimo Helmisen mukaan) ja Ritulta Hämeenkyröstä – "F. E. Sillanpään pitäjästä" – Pirkanmaalta. Kalalokkipariskunta ryhtyi pesimään Nikulan laiturilla Pihlajaniemenjärvellä viime vuonna. Kalalokki pesii Päivi Nikulan mökkilaiturin tuolilla. ”Täällä ovat nyt niin sanotusti munat korissa", Nikula kertoo. Lue myös: Lokit Touko ja Pouko palaavat aina Katjan pihaan – eikä siinä vielä kaikki! Emäntä auttoi pesän rakennuksessa

Monesti ihmiset eivät siedä mökin pihapiirissä pesiviä kookkaita lintuja, mutta Nikulalle ne ovat tervetulleita vieraita ja niiden saapuminen mökkimaisemiin mieluisa kevään merkki.

Laiturille asettuneille kalalokeille meinasi käydä viime vuonna tosin köpelösti, ja osittain kävikin.

– Viime kesänä kettu pääsi yllättämään, ja se oli poikasten menoa se. Se söi vastakuoriutuneet lokinpoikaset, Nikula kertoo MTV Uutisille lähettämässään viestissä.

Siitä huolimatta lokit uskaltautuivat tänä vuonna toukokuussa samaan paikkaan pesimään.

– Siinä laiturilla ne pitivät soidintanssejaan aikansa ja pesää rupesivat sitten väsäämään. Risu siellä toinen täällä. Ajattelin sitten, että tuosta ei kyllä mitään tule ja menin ja keräsin muhkean risukasan ja taittelin penkille. Sitä siinä kovasti tarkasteltiin, mutta kelpasi lopulta.

Ketuille takuuvarma karkote

Nikulalla on kettujenkin suhteen tälle vuodelle parempi suunnitelma.

– Isäntä kysyi aamulla, missä hänen sukkansa ovat. Sanoin, että tuolla rannassa. Jos sillä käryllä ei kettu pysy pois, ei millään, Nikula kommentoi.

– Siihen päälle vielä suihkuttelin vanhat Oscar de la Rentat päälle, että luulisi jo ketunkin kavahtavan moista käryä. Nyt sitten vain jännitetään, onnistuuko pesintä muuten.

Kalalokkipariskunnan Raipen ja Riitan suojana on tänä kesänä myös muun muassa tällainen "ketunpelätin".Päivi Nikula

Lokeista ei ole ollut haittaa

Lokkien pesintä ei ole Nikulan mukaan mökkiläiselämää pahemmin haitannut.

– Meillä on pumppu järvessä ja saadaan siitä kasteluvedet. Uimassa tulee hyvin vähän käytyä, eikä muutenkaan ole laituri paljon käytössä ollut. Siksihän lokithan sen bongasivatkin pesäpaikakseen.

Ensi kesänä talonväki aikoo kuitenkin vallata laiturinsa takaisin.

– Saavat lokit sitten etsiä uuden pesäpaikan.

Kalalokki on Suomessa rauhoitettu lintu.

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0:31 Katso myös, miten lokki varasti toimittajan aurinkolasit ja koko show'n MTV:n suorassa lähetyksessä.