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Miksi lokit ovat niin röyhkeitä? Näin "lintumaailman roadmaneista" kasvaa häirikköjä

1:21 Miten söpöstä lokinpoikasesta kasvaa kaupungin pahin kiusankappale?

Julkaistu 31 minuuttia sitten

Avuttomat lokinpoikaset herättävät sympatiaa ja auttamisen halua, mutta aikuisia lokkeja pidetään maanvaivoina. Juhannuksen jälkeen kaupunkien katujen varsilla ja sisäpihojen nurkissa on kyhjöttänyt säälittävän näköisiä pörröisiä lokinpoikia. Yksinään nököttävät poikaset herättävät monessa sympatiaa ja huolta. Aikuisia lokkeja sen sijaan pidetään lähinnä hävyttöminä, kovaäänisinä ja ahneina roskien tonkijoina. – Lokit ovat todellisia opportunisteja, vahvistaa Birdlife Suomen suojeluasiantuntija Tero Toivanen. Kaupungeissa elävät lokit tekevät usein pesänsä talojen katoille.Shutterstock Kaupungeissa ihmiset saavat jakaa kotipiirinsä välillä hyvinkin tiiviisti lokkien kanssa. – Lokit oppivat hakeutumaan ihmisten seuraan. Ne löytävät ruokansa ihmisten läheisyydestä ja löytävät myös suojaisia pesäpaikkoja esimerkiksi rakennusten katoilta, Toivanen kertoo. Ihmisen naapurissa asuminen hyödyttää lokkeja, jotka lintuina ovat kaikkea muuta kuin arkoja. Lue myös:

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Poikasten traumaattiset seikkailut

Kun lokinpoikasten nuoruutta ajattelee sympaattisen ihmisen vinkkelistä, voi se vaikuttaa jopa traumaattiselta.

Lokkien elämän alkutaipaleelle mahtuu nimittäin monia rajuja kokemuksia. Ensin poikasten pitää onnistuneesti pudottautua talojen katoilta alas joko kuolettavan kovalle asfaltille tai hyvällä onnella pehmeään pusikkoon.

Pudotuksen jälkeen vielä lentokyvyttömien poikasten täytyy hyvinkin omatoimisesti kyetä selviytymään ihmisten pihapiirin nurkissa. Maassa niitä vaanivat niin petoeläimet kuin myös ihmisten aiheuttamat vaarat, kuten autot ja ilkivalta.

Emot saattavat käydä ruokkimassa poikasiaan vain yön pimeinä tunteina, jolloin vaikuttaa helposti siltä, että poikanen on hylätty ja jätetty oman onnensa nojaan karuun betoniviidakkoon.

Toivanen ei suoraan torppaa ajatusta, etteivät lokkien poikasajan haasteet vaikuttaisi aikuisen linnun käytösmalleihin.

– En ala kiistämään tätä teoriaa, Toivanen muotoilee.

Lentokyvyttömät harmahtavan pörheät parkkipaikkojen nurkissa kykkivät lokinpoikaset ovat kuin lintumaailman roadmaneja. Ne oppivat nopeasti katujen ankaran lain: Vain härskeimmät selviävät.

– Itse pistän käytöksen sen syyksi, että lokit ovat kerta kaikkiaan opportunisteja. Ne ovat kaikkiruokaisia ja myös oppivat hakemaan ruuan sieltä, mistä se on helpoiten saatavilla, Toivanen arvioi.

Sopu sijaa antaa

Toivanen ei näe ongelmaa siinä, että ihminen ja lokki pystyvät elämään rinta rinnan kaupungissa.

– Ihan helpostikin, kunhan vain lokkien pesintöjä muistaa kunnioittaa ja antaa pesiä puolustavien lintujen olla rauhassa ja väistää vähän syrjemmälle itse, hän muistuttaa.

Tällä hetkellä lokit ovat vielä stressaantuneita maassa koikkelehtivien lokinpoikasten takia. Toivanen suosittelee käyttäytymään uhkaavissa tilanteissa mahdollisimman rauhallisesti ja pyrkiä poistumaan paikalta kauemmaksi.

– Lokit ovat äänekkäitä lintuja ja ne myös puolustavat pesäänsä toisinaan hyvinkin aggressiivisesti, Toivanen kertoo.

Puolustukseen kuuluu esimerkiksi monelle tutuksi käyneet äänekkäät varoitussyöksyt. Vaikka emojen valehyökkäykset eivät yleensä aiheuta ihmiselle todellista vaaraa, ovat ne silti pelottavia.

Jos lokkien lähellä liikkumista ei voi välttää, voi käyttää pään suojana jonkinlaista suojaa, esimerkiksi sateenvarjoa.

– Kun lokit syöksyvät yleensä ihmisen päätä kohti, niin kannattaa nostaa kättä pään päälle suojaksi. Missään nimessä ei kannata alkaa huitomaan, Toivanen neuvoo.

Tällä hetkellä lokit ovat vielä stressaantuneita maassa koikkelehtivien lokinpoikasten takia.Shutterstock

Lokkien poikaset oppivat lentämään yleensä noin 6–7 viikon ikäisinä.

Sopu lokkien ja ihmisten välillä on helpompi pitää, kun muistaa, että lokkien poikasaika on lyhyt ja vain kerran kesässä.

Lokinpoikaset aiheuttavat huolta

Birdlife kertoo, että piha-alueella oleskeleva orvon oloinen pörheä lokinpoikanen ei yleensä tarvitse ihmisen apua. Jos poikanen liikkuu normaalisti, eikä esimerkiksi roikota siipeään, ei se todennäköisesti ole sairas tai vahingoittunut.

Mikäli lentokyvytön poikanen on oikeasti hylätty, eikä sitä käydä ollenkaan ruokkimassa, kannattaa poikanen pyydystää ja lähettää lintuhoitolaan vahvistumaan.

Toivanen muistuttaa, ettei aikuisia lokkeja kannata alkaa ruokkimaan. Nokkelien lokkien ruokkimisella tekee itselleen lähinnä karhunpalveluksen.

– Kesäaikaan antaisin lintujen etsiä ihan itse ruokansa, enkä rupeaisi niitä ruokkimaan, vaikka sillä varmasti sitten lokista kaverin saisikin, Toivanen summaa.

Juttu on ulkaistu ensimmäisen kerran heinäkuussa 2025.

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Osittainen lähde: Birdlife

Fanni Parma MTV Uutiset Fanni Parma työskentelee MTV Uutisissa videotoimittajana. Parmaa kiinnostavat erityisesti kauneus, tyyli ja ajankohtaiset ilmiöt. Olet voinut törmätä hänen sisältöihinsä myös MTV Uutisten TikTokissa ja Instagramissa. Ole Parmaan yhteydessä matalalla kynnyksellä erilaisiin videojuttuvinkkeihin liittyen.

Miksi lokit ovat niin röyhkeitä? | MTV Uutiset