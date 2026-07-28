Sebastien Ogierin voitonhalu vaikuttaa suorastaan kyltymättömältä, ja siksi ei kannata yllättyä, jos tai kun 42-vuotias ranskalaistähti lähtee alkuperäisistä lupauksistaan huolimatta taistelemaan loppukauden aikana tosissaan ennätyksellisestä kymmenennestä maailmanmestaruudestaan, kirjoittaa MTV Urheilun Mikko Hyytiä.

– Ilmoitan siitä nyt, sillä haluan vain lopettaa spekulaatiot siitä, milloin tulen kisoihin ja milloin en. Se on joskus uuvuttavaa. Haluan myös sulkea niiden suut, jotka sanovat, että tulen kisoihin vain silloin, kun se tuntuu helpoimmalta. Joten yksinkertaisesti: katsokaa kalenteria, ja kun Saksan koulussa on lomaa, en ole paikalla. Muuten ajan kymmenen rallia. Siinä se.

Ogierin marraskuussa Dirtfishille lausuma julistus hänen kauden 2026 kilpailuohjelmastaan vaikutti kerrankin yksiselitteiseltä ja selkeältä.

Monte Carlo, Ruotsi, Kenia, Kanariansaaret, Portugali, Kreikka, Viro, Suomi, Sardinia ja Saudi-Arabia. Siinä se.

Mutta sitten tuli maaliskuu, ja Ogier olikin jo ongelmissa lupauksensa kanssa. Toukokuussa Japanissa hän joutui jo lipsumaan lupauksestaan.