Lokki vei toimittaja Anna Sarasteen aurinkolasit suorassa lähetyksessä Tallinnassa.

Lokki varasti show'n Viiden jälkeen -ohjelmassa tiistaina, kun se vei toimittaja Anna Sarasteen aurinkolasit hänen selkänsä takaa suorassa lähetyksessä.

Anna Saraste oli laittanut aurinkolasinsa Tallinnan vanhan kaupungin muurin päälle siksi aikaa, kun hän kertoi suorassa lähetyksessä Viron viimeöisestä ilmavaroituksesta.

Lokki käveli kaikessa rauhassa muurilla Sarasteen selän taakse, nappasi lasit ja käveli pois.

Anna Saraste ei huomannut varkausyritystä ennen kuin juontaja Lauri Kottonen kertoi hänelle lokin toimista. Lähetys Tallinnasta loppui siihen, eikä tv-ruudussa näkynyt enää, miten tilanne eteni.

Anna Saraste kertoi myöhemmin päässeensä varkaan kanssa yhteisymmärrykseen ja saaneensa lasit takaisin.

