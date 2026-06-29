Katri on tullut jo vuosia Emilian mökkipihaan – tänä kesänä ketulla oli mukanaan hurmaava yllätys

Hautalahti kertoo Katrin nukkuvan usein terassin vieressä kalliolla ja kuuntelevan, kun sille jutellaan.

– Minulla on ystävä nimeltä Katri , hän on sellainen "äidillinen" ihminen, ja siitä tuli ajatus ketun nimestä, Hautalahti selvittää MTV Uutisille.

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– Viisi ihanaa pikkuista hän toi heti näytille, ja nyt he leikkivät, painivat ja nukkuvat pihapiirissä. Tontilla on kova touhu meneillään aamusta iltaan. Välillä pikkuiset nukahtavat kesken painileikkien, Hautalahti kuvaa.