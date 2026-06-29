Katri tulee Emilian mökkipihaan joka vuosi kesät talvet. Tänä kesänä se on tuonut näytille myös viisi pienokaistaan.
Emilia Hautalahdella on ollut viime vuodet etusoikeus saada seurata yhden villieläimen elämää harvinaisen läheltä.
Hänellä on nimittäin ollut kettu ystävänä mökillä Turun saaristossa jo kolmen vuoden ajan.
Hautalahti on nimennyt ketun Katriksi.
– Minulla on ystävä nimeltä Katri, hän on sellainen "äidillinen" ihminen, ja siitä tuli ajatus ketun nimestä, Hautalahti selvittää MTV Uutisille.
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Munat maistuvat mökkikaverille
Hautalahden mukaan Katri tulee hakemaan häneltä raakoja kananmunia joka päivä kesät talvet ja vie ne pesäänsä talteen.
– Muuta ruokaa en tarkoituksella ole hänelle koskaan antanut.
Kananmunat Hautalahti keksi sarjakuvasta.
– Muistin jonkin piirretyn, jossa kettu varasti kanalasta munia.
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Kettu kuuntelee kalliolla ihmisen juttuja
Hautalahti kertoo Katrin nukkuvan usein terassin vieressä kalliolla ja kuuntelevan, kun sille jutellaan.