Utelias lokinpoikanen päätti tutustua helsinkiläiseen savileiriin. Poikanen saatiin turvallisesti takaisin ulos, ja se viihtyi pihapiirissä koko loppuviikon emonsa valvovan silmän alla.

Savileiriviikolla koettiin erikoinen hetki Helsingissä. Pieni lokinpoikanen käveli pihalta avoimesta ovesta sisään rakennukseen.

Yksin sisällä ollut Ella havahtui tilanteeseen, kun savipajalla alkoi kuulua outoa piipitystä.

– Kuulin piipitystä jostain ja katsoin pöydän yli. Näin kuinka pieni lokinpoikanen köpötteli lattialla ja piipitti menemään, Ella muistelee erikoista hetkeä.

Pieni vierailija kulki määrätietoisesti eteenpäin ja päätyi lopulta varastohuoneeseen.

Tilanne sai onnellisen päätöksen, kun eläinten kanssa hyvin toimeen tuleva Ella onnistui houkuttelemaan poikasen sankoon ilman, että koski poikaseen. Tämän jälkeen hän vei linnun takaisin ulos pihalle.

Tuttu vierailija

Lokinpoikasesta tuli leiriläisille tuttu näky, sillä se vieraili pihapiirissä päivittäin loppuviikon ajan. Lähettyvillä liikkui myös emolokki, joka toi poikaselle ruokaa ja huolehti siitä.

Emolokki piti poikasesta huolta.

Poikasen vierailu toi savileiriviikkoon ripauksen yllätystä ja herätti osallistujissa ihastusta.