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Korvamerkitseekö lokki ilkeän ihmisen? Asiantuntija arvioi linnun kostonhimon

3:32 Katso myös kuinka ahnaasti lokit himoitsevat herkkuja Helsingin kauppatorilla ja Esplanadin puistossa? Jere testasi.

Julkaistu 12.07.2026 10:16

Peloton ja neuvokas lokki voi olla varsinainen maanvaiva. Onko naapuriisi pesiytynyt hävytön naapuri, joka huutaa kaiket yöt ja päivät, varastaa terassilta ruokasi ja levittää roskia ympäri sisäpihaa? Samaisen naapurin poikaset aiheuttavat myös alkukesästä hämminkiä taloyhtiön leikkipihan nurkassa kyhjöttäen ja äitinsä perään säälittävästi vinkuen. Roskien vienti on silkkaa selviytymistä, kun yrität väistellä naapurissa asuvan oman elämänsä sankarin äänekkäitä valesyöksyjä. Kyseessä ei tietenkään ole mekastava seinänaapuri, vaan alkukesästä talon katolle pesinyt lokki tai ihmisen lähellä asumiseen tottunut yksilö, joka on käynyt liian röyhkeäksi etsiessään itselleen helppoa ateriaa. Birdlife Suomen suojeluasiantuntija Tero Toivanen kertoo, ettei huonosti käyttäytyville lokeille voi tehdä juuri mitään. – Linnut ovat yksilöitä, ja sinne mahtuu kaikenlaista käytöstä sekaan. Toisaalta linnuille on tyypillistä, että ne puolustavat avuttomia pesästä lähteneitä poikasiaan, jotkut lajit hyvin aggressiivisestikin, hän kertoo. Lue myös: Suomen linnusto muuttuu – nämä lajit ovat ilmastonmuutoksen voittajat ja häviäjät Lokki hakee ravintonsa sieltä, mistä helpoiten saa Toivanen kertoo, että lokeista ei lintuina usein pidetä, koska niillä on tapana hakea ruokansa välillä hyvinkin härskisti.

Monelle on varmasti tuttua, kun lentävä lokki nappaa jäätelön tai muun herkun suoraan kädestä. On ymmärrettävää, että se aiheuttaa mielipahaa.

– Lokit käyvät hakemassa sitä ruokaa, mitä on helpoiten saatavilla, Toivanen muistuttaa.

Hän kertoo, että ihmiset usein aliarvioivat lokkien neuvokkuuden.

– Ruokaa ei saa jättää lokkien löydettäväksi. Ei unohdeta sitä puoliksi syötyä ateriaa terassille, josta lokki sen kyllä heti löytää, Toivanen muistuttaa.

Puoliksi syötyä ruokaa ei kannata jättää terassille.Shutterstock

Häirikkölokeiksi nimetyt yksilöt ovat todennäköisesti kokemuksesta oppineet hyvinkin häikäilemättömästi nappaamaan ravintonsa suoraan helpolta uhrilta, esimerkiksi pahaa-aavistamattomalta jäätelönnauttijalta.

– Mitä vähemmän niille sitä ravintoa tyrkyttää, niin sitä vähemmän ne ovat sitä sitten kyttäämässä, Toivanen muistuttaa.

Tiukka katsekontakti lintuun

Verkosta voi löytää erilaisia neuvoja ja poppakonsteja, kuinka selviytyä jäätelöpallon kera esimerkiksi Helsingin pahamaineisella Kauppatorilla joutumatta lokkien yllätyshyökkäyksen uhriksi.

Lintuja on turha yrittää sohia pois, sillä siinä satuttaa todennäköisimmin lähinnä itsensä.

Lokit todennäköisesti muistavat, kuka on ollut niille kiltti ja kuka ilkeä.Shutterstock

Entä voisiko tiukka clinteastwoodimainen tuijotuskilpailu auttaa pitämään ahneita lintuja loitommalla?

– En sano varmasti, että se toimisi. Lintu pyrkii varastamaan ruuan silloin, kun sitä ei huomata, Toivanen pohtii.

Lokkien tarkkailukaan ei aina auta. Kun tuijotat yhtä lokkia, saattaa takaa-alalta hiljaa liitää toinen yksilö keihästämään jäätelöt parempiin kitusiin.

Kostaako lokki?

Lokit ovat linnuiksi keskivertoa älykkäämpiä.

– Siitä kertoo hyvin se, miten hyvin ne ovat ihmisen tarjoaman avun oppineet hyödyntämään, Toivanen kertoo.

Toisinaan kuulee tarinoita ärhäköistä lokeista, jotka ovat lähteneet seuraamaan niitä ärsyttänyttä ihmistä. Yleensä lokki on silminnähden häiriintynyt jostakin ihmisen tekemästä asiasta, esimerkiksi liian läheltä liikkumisesta. Seuraavana päivänä lokin ulosteet löytyvät auton tuulilasista tai kodin etuikkunasta.

Sattumaako vai tarkoin harkittu kostotoimi? Moni uskookin, että lokit ovat linnuiksi harvinaisen kostonhaluisia ja pitkävihaisia.

– En itse usko, että niiden järjen juoksu yltäisi siihen, että ne lähtisivät tietoisesti kostamaan. Enemmän tässä on sattumasta varmaankin kyse, Toivanen toppuuttelee.

Lokki kuitenkin osaa korvamerkitä sitä kohtaan ilkeästi käyttäytyvät kuin myös kiltisti käyttäytyneet ihmiset.

– Aivan varmasti ne oppivat oikein hyvin tunnistamaan ihmiset, Toivanen toteaa.

Häätö naapurille?

Harmia aiheuttavaan lokkinaapurin käytökseen voi vain hyvin rajallisesti puuttua. Esimerkiksi lokkien pesiä tai niissä olevia munia ja poikasia ei saa siirtää ilman viranomaisen lupaa.

Toivanen kertoo, että Suomen lokeista nauru-, selkä-, harmaa- ja merilokki ovat uhanalaisia lajeja, eli useimmilla lokeilla ei tällä hetkellä mene edes kovin hyvin.

Häädön sijaan Toivanen suosittelee rauhansiltojen rakentamista.

– Yhteishenki ja yhteiselo sujuvat sitten paljon paremmin, kun tuttuja ollaan, hän toteaa.

Sopu lokkien ja ihmisten välillä on helpompi pitää, kun muistaa, että lokkien poikasaika on lyhyt ja vain kerran kesässä.Shutterstock

Bridlife suosittelee, että jos taloyhtiössä on aiempina kesinä ilmennyt ongelmia lokkien pesintään liittyen, ongelmaa voi koittaa seuraavana vuonna hiukan ennakoita.

Pesimäpuuhia voi koittaa estää esimerkiksi metalliverkolla tai muilla linnuille vaarattomilla rakenteilla.

Myös katolla liikkuminen keväällä, kun lokit etsivät pesimäpaikkaa, voi saada lokit etsimään rauhallisemman pesäpaikan.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran heinäkuussa 2025.

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Osittainen lähde: Birdlife

Fanni Parma MTV Uutiset Fanni Parma työskentelee MTV Uutisissa videotoimittajana. Parmaa kiinnostavat erityisesti kauneus, tyyli ja ajankohtaiset ilmiöt. Olet voinut törmätä hänen sisältöihinsä myös MTV Uutisten TikTokissa ja Instagramissa. Ole Parmaan yhteydessä matalalla kynnyksellä erilaisiin videojuttuvinkkeihin liittyen.

Voiko lokki kostaa, jos sille on ilkeä? | MTV Uutiset