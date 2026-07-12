Peloton ja neuvokas lokki voi olla varsinainen maanvaiva.
Onko naapuriisi pesiytynyt hävytön naapuri, joka huutaa kaiket yöt ja päivät, varastaa terassilta ruokasi ja levittää roskia ympäri sisäpihaa?
Samaisen naapurin poikaset aiheuttavat myös alkukesästä hämminkiä taloyhtiön leikkipihan nurkassa kyhjöttäen ja äitinsä perään säälittävästi vinkuen.
Roskien vienti on silkkaa selviytymistä, kun yrität väistellä naapurissa asuvan oman elämänsä sankarin äänekkäitä valesyöksyjä.
Kyseessä ei tietenkään ole mekastava seinänaapuri, vaan alkukesästä talon katolle pesinyt lokki tai ihmisen lähellä asumiseen tottunut yksilö, joka on käynyt liian röyhkeäksi etsiessään itselleen helppoa ateriaa.
Birdlife Suomen suojeluasiantuntija Tero Toivanen kertoo, ettei huonosti käyttäytyville lokeille voi tehdä juuri mitään.
– Linnut ovat yksilöitä, ja sinne mahtuu kaikenlaista käytöstä sekaan. Toisaalta linnuille on tyypillistä, että ne puolustavat avuttomia pesästä lähteneitä poikasiaan, jotkut lajit hyvin aggressiivisestikin, hän kertoo.
Monelle on varmasti tuttua, kun lentävä lokki nappaa jäätelön tai muun herkun suoraan kädestä. On ymmärrettävää, että se aiheuttaa mielipahaa.
– Lokit käyvät hakemassa sitä ruokaa, mitä on helpoiten saatavilla, Toivanen muistuttaa.
Hän kertoo, että ihmiset usein aliarvioivat lokkien neuvokkuuden.
– Ruokaa ei saa jättää lokkien löydettäväksi. Ei unohdeta sitä puoliksi syötyä ateriaa terassille, josta lokki sen kyllä heti löytää, Toivanen muistuttaa.
Puoliksi syötyä ruokaa ei kannata jättää terassille.Shutterstock
Häirikkölokeiksi nimetyt yksilöt ovat todennäköisesti kokemuksesta oppineet hyvinkin häikäilemättömästi nappaamaan ravintonsa suoraan helpolta uhrilta, esimerkiksi pahaa-aavistamattomalta jäätelönnauttijalta.
– Mitä vähemmän niille sitä ravintoa tyrkyttää, niin sitä vähemmän ne ovat sitä sitten kyttäämässä, Toivanen muistuttaa.
– Siitä kertoo hyvin se, miten hyvin ne ovat ihmisen tarjoaman avun oppineet hyödyntämään, Toivanen kertoo.
Toisinaan kuulee tarinoita ärhäköistä lokeista, jotka ovat lähteneet seuraamaan niitä ärsyttänyttä ihmistä. Yleensä lokki on silminnähden häiriintynyt jostakin ihmisen tekemästä asiasta, esimerkiksi liian läheltä liikkumisesta. Seuraavana päivänä lokin ulosteet löytyvät auton tuulilasista tai kodin etuikkunasta.