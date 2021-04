Lokkipari teki pesän Mannerheimin patsaan karvalakkiin – MTV kysyi, kuinka veteraanipäivä vaikuttaa pesintään ja pitäisikö patsaan ympäristö rauhoittaa

Suomen marsalkka Carl Gustaf Emil Mannerheimin kunniaksi vuonna 1960 pystytetty ratsastajapatsas valvoo järjestystä Mannerheimintiellä Helsingissä. Nyt vuonna 2021 kalalokkipariskunta on etsiytynyt paraatipaikalle – nimittäin Marskin karvahattuun.

– Näyttäisi siltä, että hattuun tehdään pesää. Marskin hattu on varmaan turvallinen paikka, mutta näin yleistikin ottaen ihmisten läheisyydessä pedoilta suojassa on hyvä pesiä. Näkyvyyskin on hyvä, sanoo Birdlife Suomen toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa.