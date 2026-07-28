Norjalainen juoksijatähti Jakob Ingebrigtsen osallistuu elokuussa Birminghamin EM-kilpailuihin.

Norjan yleisradioyhtiö NRK sai maanantaina asiaan vahvistuksen sekä juoksijan edustajalta että Norjan yleisurheiluliitolta.

Ingebrigtsenin osallistuminen Birminghamiin on ollut vaakalaudalla, sillä hän ei ole kisannut lähtöäkään viime syksyn Tokion MM-kisojen jälkeen. 25-vuotiaalle norjalaiselle tehtiin aiemmin tänä vuonna akillesjänteen leikkausoperaatio.

Edelleen on silti epävarmaa, osallistuuko Ingebrigtsen EM-kisoissa päämatkalleen 1 500 metrille, jossa hän on hallitseva Euroopan mestari kolmista edellisistä kisoista.

Ingebrigtsen nähdään Birminghamissa todennäköisesti ainakin avauspäivänä juostavassa 5 000 metrin kisassa. 1 500 metriä on ohjelmassa neljä päivää myöhemmin.

Norjan maajoukkueen kannalta Ingebrigtsenin tilanne on helppo, sillä hänellä on hallitsevana mestarina paikka molemmille matkoille eikä hänen osallistumisensa vaikuta näin ollen muihin urheilijoihin.

Maanantaina Britannian yleisurheiluliitto ilmoitti, ettei Ingebrigtsenin päävastustajiin lukeutuva Josh Kerr ei osallistu Birminghamin EM-kisoihin. Kerrin päätavoitteet kaudella olivat mailin maailmanennätysyritys ja hänen kotimaansa Skotlannin isännöimät Kansainyhteisön kisat.

Kerr on 1 500 metrin maailmanmestari vuoden 2023 MM-kisoista Budapestista.