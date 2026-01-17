Jukurit menetti 2–0-johdon SaiPaa vastaan ja taipui lopulta 2–5-tappioon Lappeenrannassa.

Jukurien alavireisyys jatkui vieraissa SaiPaa vastaan, vaikka joukkue aloitti pirteästi ja porhalsi 2–0-johtoon ennen ottelun puoltaväliä. Osumista vastasivat Aleks Haatanen ja Justin Addamo.

SaiPa kavensi Santeri Airolan osumalla ajassa 27.33 ja sai uuden vaihteen ottelun puolenvälin jälkeen. Maxime Fortier iski runsaassa kolmessa minuutissa kahdesti ja vei lappeenrantalaiset 3–2-johtoon.

Kolmannessa erässä Jukurien virittelemä loppukiri tyssäsi, kun Antti Kalapudas iski tyhjään maaliin 4–2-osuman ajassa 57.43. Niklas Appelgren toisti tempun alle minuutin sisään ja viimeisteli loppulukemiksi 5–2.

Voitto oli SM-liigassa toisena olevalle SaiPalle jo neljäs perättäinen. Jukurit puolestaan on hävinnyt kymmenestä viimeisestä ottelustaan seitsemän ja on sijalla 13.