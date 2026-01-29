Entinen suurpelaajaa Tom Brady on linjannut mestarivalmentaja Bill Belichickin sivuuttamisen amerikkalaisen jalkapallon Hall of Fame -valinnoissa naurettavaksi ratkaisuksi.

Pelinrakentajalegenda Brady ja päävalmentaja Belichick juhlivat yhdessä kuutta Super Bowlia New England Patriotsissa vuosina 2002–2019. Tämän lisäksi Belichick on saavuttanut kaksi mestaruutta New York Giantsin puolustuksen koordinaattorina.

Belichick, 73, olisi ollut nyt ensi kertaa valintakelpoinen lajin kunniagalleriaan eli Hall of Fameen. Urheilumedia ESPN:n mukaan hän ei yltänyt valitsijoiden äänestyksessä riittävään äänimäärään eli 40:een. Äänestäjiä on yhteensä 50.

Brady, 48, ei käsittänyt tätä. Hän kutsui ratkaisua "täysin naurettavaksi".

– Jos häntä ei valita ensimmäisellä valintakerralla, sitä ansaitsevaa valmentajaa ei ole olemassakaan.

– Hän on uskomaton. En pelaisi mieluummin kenenkään muun valmentajan alaisuudessa. Jos minun pitäisi voittaa Super Bowl ja saisin siihen yhden kauden aikaa, valitsisin Bill Belichickin. Se kertoo kaiken, Hall of Fame -valintakelpoiseksi vuonna 2028 tuleva Brady puhisi Seattle Sports 710 AM -kanavalle.

Belichick jätti Patriotsin vuonna 2023 ja valmentaa nykyään Pohjois-Carolinan yliopistossa.

Myös Trump Belichickin tukena

Bradyn tavoin monet muutkin lajin suuruudet ovat hämmästelleet Belichickin sivuuttamista. Muun muassa Hall of Famessa jo oleva valmentaja Jimmy Johnson ja pelinrakentajatähti Patrick Mahomes ihmettelivät valitsijoiden touhua.

NBA-legenda LeBron James linjasi päätöksen törkeäksi.

Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump laittoi lusikkansa soppaan. Hän kirjoitti Truth Social -alustallaan ”naurettavasta päätöksestä, joka tulisi kumota”.