Tshekin ja NHL:n maalivahtilegenda Dominik Hasek antoi tunnustusta USA:n naisten jääkiekkomaajoukkueelle ja kritisoi voimakkaasti USA:n presidenttiä Donald Trumpia.

Trump kutsui naisten olympiakultaa voittaneen joukkueen Kansakunnan tila -puhetilaisuuteen, mutta joukkue kieltäytyi kutsusta aikataulusyihin vedoten.

Tshekin ja NHL:n maalivahtilegenda Dominik Hasek antoi USA:n naisjoukkueelle tunnustusta X-tilillään. Samalla Hasek sivalsi painavasti Trumpia.

– Iso kunnioitus näille naisille. Kyllä, teidän presidenttinne on iso valehtelija ja huijari, joka käyttää asemaansa hyväkseen loukatakseen ja kiusatakseen kansalaisiaan. Silti uskon, että te olette osoittaneet suurta sankaruutta tehdessänne tämän päätöksen. Kiitos siitä, Hasek kirjoittaa.

Trump on joutunut olympialaisten jälkeen kohun keskelle kahdestakin eri syystä. Sosiaalisessa mediassa levisi USA:n miesten jääkiekkomaajoukkueen olympiavoiton jälkeen video, jolla Trump naureskelee joukkueelle puhelimitse naisten joukkueen kustannuksella.

Trump esitti miehille saman kutsun kuin naisjoukkueelle, ja kertoi heille joutuneensa kutsumaan myös naisten joukkueen, koska muuten häntä luultavasti syytettäisiin virkavirheestä.

Trump julkaisi myös Truth Social -alustallaan tekoälyllä luodun videon, jolla Trump itse viilettää jääkiekkokaukalossa ja muun muassa mukiloi Kanadan pelaajia nyrkein.