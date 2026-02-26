Jääkiekkolegenda Hilary Knight kommentoi Donald Trumpin puheita | MTV Uutiset
Jääkiekkolegenda kommentoi Donald Trumpin puheita
Yhdysvaltain kiekkolegenda Hilary Knight lähetti paljonpuhuvan viestin Donald Trumpille.
Julkaistu 26.02.2026 07:02
MTV URHEILU – STT
Yhdysvaltain naisten jääkiekkomaajoukkueen kapteeni Hilary Knight sanoo ESPN:lle, että presidentti Donald Trumpin mauton vitsi on jättänyt yhdysvaltalaisurheilijoiden saavutukset Milano-Cortinassa varjoonsa.
Trump kutsui olympiakultaa juhlineen miesten jääkiekkomaajoukkueen seuraamaan hänen puhettaan Yhdysvaltain kongressiin. Trump lisäsi, että hänen olisi pyydettävä myös olympiakultaa voittanut naisten joukkue paikalle tai hänet voitaisiin asettaa virkasyytteeseen.
– Se oli mielestäni mauton vitsi ja valitettavasti varjostaa USA:n naisten menestystä olympialaisissa, kun he kantoivat Yhdysvaltain joukkuetta ja saavuttivat uskomattomia kultamitaliurotekoja, kaksinkertainen olympiavoittaja ja kymmenkertainen maailmanmestari Knight sanoi.
– Keskitymme vain juhlimaan huoneessa olevia naisiamme, heidän poikkeuksellisia ponnistelujaan ja jatkamaan kolmannen olympiakullan sekä miesten ja naisten tuplakullan juhlimista samanaikaisesti. Eikä todellakaan väheksyä sitä mauttomalla vitsillä, Knight totesi.
Tapausta on arvosteltu sekä Yhdysvalloissa että muualla maailmalla.
Naiskiekkoilijat kieltäytyivät lopulta Trumpin kutsusta.