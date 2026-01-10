Trump on edelleen luottavainen, että hän pystyy ratkaisemaan Ukrainan konfliktin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mielestä ei ole tarpeen antaa käskyä operaatiosta Venäjän presidentin Vladimir Putinin kiinni ottamiseksi. Trumpin vastaus oli kommentti toimittajan kysymykseen asiasta. Katso Trumpin koko vastaus artikkelin alussa olevalta videolta.

Trump ilmaisi samassa tilaisuudessa myös luottamuksensa siihen, että hän pystyy ratkaisemaan Ukrainan konfliktin.

Presidentti vastasi toimittajien kysymyksiin öljy-yhtiöiden kanssa järjestetyssä tapaamisessa, joka koski Venezuelaa. Trump sanoi, että hänellä on "aina ollut loistava suhde" Putiniin, ja ilmaisi pettymyksensä siihen, että Ukrainan sodan ratkaiseminen on osoittautunut odotettua vaikeammaksi.

Trump väitti myös, ettei Putin pelkää Euroopan johtoa, vaan Yhdysvaltojen voimaa hänen hallintonsa alaisuudessa.

– Sanoisin, että presidentti Putin ei pelkää Eurooppaa. Hän pelkää Yhdysvaltoja, minun johtamanani. Eurooppaa kohtaan ei ole pelkoa, Trump sanoi.

Ukrainan ja Yhdysvaltojen lähettiläät ovat tällä viikolla neuvotelleet Pariisissa yhdessä Ukrainan liittolaisista koostuvan koalition kanssa hioakseen viimeisiä erimielisyyksiä rauhankehyksestä, jota Washington pyrkii viimeistelemään Kiovan kanssa ennen sen esittämistä Venäjälle.