Upin tutkijan Katariina Mustasillan mukaan Trump ei ole lopettanut sotia, mutta on kyllä joissakin konflikteissa vähentänyt väkivaltaa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut lopettaneensa kahdeksan sotaa ja kutsunut itseään rauhanpresidentiksi.

Tämä voi näyttäytyä ristiriitaisena nyt, kun Yhdysvallat vuodenvaihteen jälkeen iski Venezuelaan ja sieppasi presidentti Nicolas Maduron.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Katariina Mustasilta sanoo, että Trumpin ja Yhdysvaltain hallinnon näkökulmasta hyökkäys sopii kansallisen turvallisuuden strategiaan.

Sitä tarkasteltaessa Venezuela kuuluu Yhdysvaltain etupiiriin. Myös rauhaa edistäessään Trump ajaa niin Yhdysvaltojen etuja kuin omiaankin.

– Ei Venezuelaan ole menty, eikä ole pyritty retorisesti esittämäänkään, että olisi menty ensisijaisesti vapauttamaan venezuelalaisia hyvin sortavasta hallinnosta, Mustasilta sanoo STT:lle.

Ovatko sodat päättyneet?

Trump on listannut lopettaneensa Israelin ja äärijärjestö Hamasin, Israelin ja Iranin, Pakistanin ja Intian, Ruandan ja Kongon demokraattisen tasavallan, Thaimaan ja Kambodzhan, Armenian ja Azerbaidzhanin, Egyptin ja Etiopian sekä Serbian ja Kosovon väliset konfliktit.