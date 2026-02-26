Syyttäjät ovat tyytyväisiä Helsingin hovioikeuden antamaan Vastaamo-tuomioon.

Helsingin hovioikeus kovensi Aleksanteri Kivimäen tuomiota Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurtojutussa.

Kivimäki tuomittiin käräjäoikeudessa kuuden vuoden ja kolmen kuukauden vankeuteen muun muassa törkeästä tietomurrosta. Hovioikeus korotti rangaistuksen kuuteen vuoteen ja 11 kuukauteen vankeutta. Tuomio koveni kahdeksalla kuukaudella.

Syyttäjät ottivat tyytyväisinä päätöksen vastaan.

– Tuomiosta näkee, että asia on ymmärretty. Syyksilukemiset pysyivät kaikki ennallaan ja rangaistusta on korotettu. Vaikka sieltä jäi yksi kuukausi vajaaksi siitä, mitä me vaadimme, niin se ei ole sellainen asia, minkä takia syyttäjät lähtisivät korkeimmasta oikeudesta valituslupaa hakemaan, aluesyyttäjä Pasi Vainio kertoo MTV Uutisille.

– Toivottavasti tämä synnyttää myös uhrien kannalta jonkinnäköisen oikeudenmukaisuuden kokemuksen.

Syyttäjien mukaan Vastaamon kaltaisessa massiivisessa rikosjutussa kuuluikin antaa kunnon vankeustuomio.

– Tässä oli sellainen tekokokonaisuus, joka kosketti erittäin montaa ihmistä ja kärsimystä aiheutettiin suurelle ihmismäärälle. Syyttäjinä emme näe, että tässä pitäisi oikeuskäytännössä jättää vielä jotain varaa sille, että tulisi vakavampia tapauksia tulevaisuudessa. Tämä oli nimenomaan sellainen tapaus, josta pitää laskennallisesti maksimirangaistus langettaa, Vainio sanoo.