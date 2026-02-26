UMK:sta on tullut iso ilmiö Suomessa. Finaalilähetyksen myöhäinen lähetysaika ei kuitenkaan palvele lapsiperheitä. Unohtiko Yle kokonaan lapsikatsojat? kysyy MTV Uutisten toimittaja Rebeca Romero.

Ylen Uuden Musiikin Kilpailusta on tullut lyhyessä ajassa koko perheen viihdeilmiö. Siitä on tullut myös lasten suosikki. Omassa lähipiirissäni monet lapset osaavat kappaleiden sanat ulkoa ja ovat valinneet jo omat suosikkinsa kilpailijoiden joukosta. Samalla tavalla kuin me aikuiset, hekin odottavat kilpailun ratkeamista ja sitä, kuka UMK-artisteista lähtee (mahdollisesti) edustamaan Suomea Euroviisuihin.

Myös meidän perheessämme UMK:sta on tullut hauska yhteinen ilmiö. Suunnittelimme jo innoissamme 7- ja 4-vuotiaiden lasteni kanssa kisakatsomoa finaali-illalle, kunnes tarkistin finaalin lähetysajan. Lähetys alkaa iltayhdeksältä ja voittaja ratkeaa vasta yhdeltätoista. Ei siis ihanteellisin aika tämän ikäisille lapsille olla hereillä saatikka keskittyä enää yhtään mihinkään.

Totta kai lähetys löytyy tallenteena ja sen voi katsoa jälkikäteen vaikkapa heti sunnuntaiaamuna, mutta ei siinä ole sitä samanlaista jännitystä eikä yhteisöllisyyden tunnetta kuin suorassa lähetyksessä.

Eikä kyse ole pelkästä lähetysajasta. Yle on onnistunut luomaan UMK:sta ilmiön, joka puhuttelee kaikkia ikäluokkia. Valitettavasti ilmiö lässähtää siinä kohtaa, kun kaikkia ikäryhmiä ei palvella loppuun asti.

Ruotsissa euroviisukarsinta eli Melodifestivalen on koko kansan juhla, joka yhdistää eri-ikäiset katsojat. Siellä kilpailuita lähettävä SVT on ottanut lapsiperheet huomioon lähetysajassaan. Lähetykset alkavat finaalia myöten kello kahdeksalta illalla ja voittaja ratkeaa jo ennen kymmentä.

Kysyin Yleltä, ovatko he ajatelleet lähetysaikaa lapsiperheiden näkökulmasta. Ylen viihteen toimituspäällikkö Juha Lahti kertoi, että finaalin tämänhetkinen lähetyspaikka on valittu siten, että se saa mahdollisimman paljon katsojia ja ettei se mene päällekkäin iltauutisten kanssa.

Lahti kertoi myös, että UMK:n historiassa he ovat kokeilleet finaalilähetystä TV2:n puolella, mutta ovat pitäneet sen nyt paraatipaikalla TV1:ssä.

Jos Yle jatkossa haluaisi palvella myös lapsiperheitä ja erityisesti lapsikatsojia, olisi ratkaisu varmasti löydettävissä. Uuden Musiikin Kilpailussa olisi nimittäin aineksia vieläkin isompaan ilmiöön, ja sen kasvattamisessa finaalin tarkkaan harkitulla lähetysajalla on iso rooli. Toistaiseksi pikkulapsiperheet menettävät ison osan UMK-ilmiöstä.