Kadonneella tytöllä on tummat, pitkät hiukset ja hän voi liikkua myös muualla Suomessa kuin Espoossa.
Länsi-Uudenmaan poliisi pyytää havaintoja 16-vuotiaasta tytöstä, joka on nähty viimeksi torstaiaamuna 19. helmikuuta Espoossa.
Tytöllä on tummat, pitkät hiukset.
Poliisin mukaan tyttö voi olla myös muualla Suomessa, kuten Kuopiossa.
Reaaliaikaiset havainnot voi soittaa hätänumeroon. Muista havainnoista voi soittaa Länsi-Uudenmaan poliisin vihjenumeroon 0295 438 488 tai ilmoittaa sähköpostilla vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi.