Tuomittu Kivimäki on ulkomailla, mutta tiedossa ei ole missä.

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrosta tuomittu Aleksanteri Kivimäki on pettynyt hovioikeuden antamaan tuomioon. Tuomio koveni kahdeksalla kuukaudella kuuteen vuoteen ja 11 kuukauteen.

Lue lisää tuomiosta: Vastaamo-Kivimäelle maksimituomio

MTV Uutiset tavoitti Kivimäen asianajajan Peter Jaarin puhelimitse.

– Hän oli kovin pettynyt. Hänhän oli odottanut, että käräjäoikeuden tuomio kumotaan, kertoo Jaari.

Jaari on ollut puhelinyhteydessä Kivimäen kanssa sen jälkeen, kun hovioikeuden tuomio annettiin tänään aamulla.

Kivimäki on tällä hetkellä ulkomailla, mutta edes Jaari ei tiedä, missä Kivimäki on.

– Minä en tiedä, missä hän on nyt. Tiedustelin häneltä (missä) ja hän vastasi, että ulkomailla.