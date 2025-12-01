Miisa Gregovin sisko kuoli noin kaksi kuukautta sitten.

Tubettaja ja juontaja Miisa Grekov on tehnyt paluun someen. Hän kertoo, että yrittää taas pikku hiljaa saada elämän nurkasta kiinni.

– Hetki ja hengitys kerrallaan. Kiitos valtavasti kaikista osanotoista ja rakkauden täyteisistä viesteistä, Grekov kirjoittaa.

Mikäli julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä!

Hän jakoi noin kaksi kuukautta sitten suru-uutisen Instagramissaan. Hänen Meri-siskonsa oli äkillisesti kuollut.

– Pohjaton suru ja shokki on kohdannut perhettämme. Rakas siskoni Meri menehtyi yllättäen perjantaina 3. lokakuuta, Grekov kirjoitti

Hän kertoi samalla, että ei tiedä vielä, milloin pystyy palaamaan töiden pariin.

Grokov on puhunut isosiskostaan sosiaalisessa mediassa. Hän on kertonut, että seitsemän vuotta häntä vanhempi Meri on kehitysvammainen. Grekov on kuvaillut siskoaan hyvin rakkaaksi.

–Vaikka on erityinen sisarus, minulle hän on tavallinen sisarus, koska olen siihen tottunut ja minulla ei muusta kokemusta ole, Grekov on kertonut Youtubessa muutama vuosi sitten.