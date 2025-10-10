Jasmin Vähäkankaan ja hänen Marko-miehensä Ossian-vauva joutui viime viikonloppuna sairaalaan.

Mediapersoona Jasmin Vähäkangas (o.s. Mäntylä) ja hänen miehensä Marko kokivat kauhunhetkiä, kun heidän seitsenkuukautinen vauvansa Ossian meni yhtäkkiä veltoksi ja lakkasi hengittämästä viime viikonloppuna. Perhe meni ambulanssilla sairaalaan.

– Soitettiin heti tietty hätäkeskukseen ja sieltähän paikalle tulivat niin ambulanssi kuin paloautokin. Tultiin sairaalaan ja kaikki kokeet, mitä Ossianista on nyt otettu, ovat puhdasta kultaa. Huomiseen asti ollaan kuitenkin täällä osastolla, että tarkkailevat happisaturaatiota ja vasta arkena, eli huomenna voidaan tehdä eräs koe, Vähäkangas kirjoitti viikonloppuna julkaistussa päivityksessään.

Nyt Vähäkangas kertoo perheen kuulumisia sosiaalisessa mediassa. Hän on julkaissut useita kuvia, joita pääset selaamaan nuolesta.

– Tänään hoidettiin pienen magneettikuvaus, joten nyt on kyllä sitten kaikki mahdollinen tutkittu. Ossian on niin superihana, reipas, hyväkäytöksinen ja kerrassaan hurmaava pieni herrasmies, että hän valloittaa aina kaikki.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.



– Noi kuvissa olevat pehmot ovat multa (ruskea) ja Markolta (oranssi), vihreän kylpylelun hän sai tänään sairaalalta. Pitkä päivä, mutta OYSille suurkiitokset siitä, miten mahtavasti kaikki on tän kuluneen viikon aikana hoidettu. Ossianista on pidetty tosi hyvää huolta ja hän on saanut käydä kaikki mahdolliset tutkimukset läpi.

Parin Ossian-poika syntyi tämän vuoden maaliskuussa. Jasmin ja Marko Vähäkangas menivät naimisiin vuonna 2023.

Vähäkangas, aiemmalta sukunimeltään Mäntylä, tuli tunnetuksi 2000-luvun alussa mallina ja osallistui jo 13-vuotiaana ensimmäisiin kauneuskilpailuihinsa. Julkisuuden kanssa hän on viettänyt hiljaiseloa jo vuosia.