Pate Mustajärvelle sattui onnettomuus, jonka seurauksena hänen loppuvuoden keikkansa joudutaan perumaan.

Popeda-yhtyeen entinen nokkamies, muusikko Pate Mustajärvi kertoo Instagram-tilillään loukkaantuneensa kotonaan sattuneessa onnettomuudessa.

– Menin ja kompuroin viime viikon lopulla kotona pyykkiläjän kanssa portaikossa. Jalka tarttui lakanan reunaan ja se oli sitten menoa. Siinä rytäkässä murtui viisi (!) kylkiluuta. Voitte uskoa, että kävi kipiää, hän kertoo Instagram-julkaisussaan.

Mustajärvi kertoo olleensa muutaman päivän ajan sairaalahoidossa. Loukkaantumisen vuoksi hänen loppuvuoden keikkansa joudutaan perumaan.

– Nyt olen jo kotiutumassa, mutta sen verran pahasti on luut rikki, ettei laulamisesta tule mitään muutamaan viikkoon. Näin ollen joudun perumaan loppuvuoden keikat. Harmittaa ihan s****nasti, mutta minkäs teet. Lekurin mukaan nyt on ihan oikeesti syytä ottaa iisisti. Tämmöstä tämä elämä välillä on.

Mustajärvi kertoi jo aiemmin sosiaalisen median tileillään, että hänen ja duotoveri Matti Mikkosen keikkoja jouduttiin perumaan tapaturman takia. Tuolloin hän ei tarkentanut, minkälainen tapaturma on kyseessä ja kelle se on tapahtunut.

Muusikon tuoreen julkaisun kommenttikenttään on jätetty lukuisia tsemppaavia kommentteja.

– Paranemisia Pate, yksi toivottaa.

– Tsemppiä toipumiseen. Ensi vuonna sitten keikoille, toinen säestää.

– Kovasti jaksamista ja paranemisia, kolmas kirjoittaa.