Vuoden 2024 Miss Suomi Matilda Wirtavuori vieraili Huomenta Suomessa ja kertoi uudesta elämästään Kreikassa.

Vuoden 2024 Miss Suomi Matilda Wirtavuori muutti rakkauden perässä Kreikan Ateenaan syyskuun lopussa.

Wirtavuori on ollut yhdessä kreikkalaisrakkaansa Apostoloksen kanssa jo yli kaksi vuotta. Missivuotensa jälkeen Wirtavuori päätti pakata kimpsut ja kampsut ja muuttaa kokonaan elämänsä Kreikkaan eli puolisonsa kotimaahan.

– Sitä oli suunniteltu jo pidemmän aikaa ja sitten missivuoteni jälkeen minua ei oikeastaan enää pidätellyt mikään täällä Suomessa. Kun muutin sinne, niin ajattelin, että pidän pienen hengähdystauon, mutta aika nopeasti aloinkin jo hakea töitä sieltä.

Wirtavuori on tehnyt Kreikassa jo jonkin verran mallin töitä. Tulevaisuudessa hänellä on tähtäimessä kansanvälinen ura mallina.

Ennen yhteenmuuttoa Wirtavuori ja Apostolos elivät etäsuhteessa. He tapasivat toisensa Kreetalla lomamatkalla. Wiertavuori kertoo laittaneensa merkille, että kreikkalaiset ja suomalaiset miehet eroavat toisistaan ainakin yhdessä asiassa.

– Onhan kreikkalaiset intohimoisempia ja näyttävät tunteensa herkemmin kuin suomalaiset. Ja ainakin tämä minun yksilöni on myös romanttisempi, hän sanoo.

Jos kuva ei näy, voit katsoa sen täältä.

Wirtavuori otti haastattelussa kantaa myös siihen, että tehtiinkö entisen Miss Suomi Sarah Dzafcen kohdalla oikea päätös, kun hän joutui luopumaan kruunustaan kohun myötä.

– Kyllä minä ajattelen, että siinä tehtiin ihan oikein. Olen itsekin lukenut sen missisopimuksen ja tiedän, mitä asioita siinä käydään läpi.

Katso Wirtavuoren koko haastattelu yllä olevalta videolta!