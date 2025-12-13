



Aikuisviihdekuvia ja muutto Yhdysvaltoihin – lue kohutut missiskandaalit Misseys ei maistunutkaan Pia Pakariselle (kes.). Kuvassa vasemmalla Niina Lavonen sekä oikealla Miss Suomeksi lopulta kruunattu Sara Sieppi. ATTE KAJOVA /All Over Press Julkaistu 13.12.2025 14:01 Aino Haili aino.haili@mtv.fi Vuosikymmenten aikana Miss Suomi -organisaatio on nähnyt monenlaiset kohut. Torstaina 11. joulukuuta Miss Suomi -organisaation ympärillä on kohistu, kun hallitsevan Miss Suomen Sarah Dzafcen ilmoitettiin joutuvan luopumaan kruunustaan rasismikohun seurauksena. Dzafcen tilalle Miss Suomeksi kruunattiin ensimmäinen perintöprinsessa Tara Lehtonen. Tilanne on poikkeuksellinen Miss Suomen historiassa, joka on perustettu vuonna 1931. Kohuilta missikilpailussa ei kuitenkaan ole vuosikymmenten aikana vältytty. MTV Uutiset julkaisi ensi kerran vuonna 2010 koosteen organisaatiota kohdanneista kohuista. 1960: "Huono taso", missiä ei valittu Vuoden 1960 Miss Suomi -kilpailujen voittajaksi valittiin Heli Heiskala, mutta koska tuomaristo oli tyytymätön kilpailun tasoon, julistettiin edellisen vuoden Miss Suomi Tarja Nurmi myös vuoden 1960 kauneuskuningattareksi. Heiskalan titteliksi jäi Miss Messuhalli 1960. 1975: Anne Pohtamo seikkaili Playboyn matkassa





Anne Pohtamo vuonna 2015. All Over Press

Miss Universumin kruununkin kutreilleen saanut Anne Pohtamo kohahdutti missivuotenaan asuessaan New Yorkissa. Anne rakastui tulenpalavasti Jacques de la Fontaineen. Anne kuitenkin palasi Suomeen muutaman vuoden jälkeen ja meni naimisiin nuoruudenrakkaansa Arto Hietasen kanssa.

1988: Maria Valtoselta vietiin missikruunu

Vuoden 1987 toinen perintöprinsessa ja Miss Skandinavia Maria Valtonen menetti kruununsa, kun hänet tuomittiin rattijuopumuksesta ehdolliseen vankeuteen.

1993: Tarja Smura pakeni Hollywoodiin Renny Harlinin luo

Tarja Smura vuonna 2018.All Over Press

Miss Suomeksi kruunattu Tarja Smura lähti pian voittonsa jälkeen lemmenlomalle Hollywoodiin Renny Harlinin luo. Rakastunut Tarja jätti työnsä hoitamatta rakkauden vuoksi, ja missikruunun menettämisestäkin puhuttiin.

Vuonna 1996 kohuttiin, koska Tarja lyöttäytyi yhteen virolaisen Raul Gesheimerin kanssa, joka oli suhteen alkaessa naimisissa.

1995: Alastonkuvat sokeerasivat

Toinen perintöprinsessa Carmen Mäkinen poseerasi Hymy-lehdessä rohkeissa kuvissa ja menetti tittelinsä.

1997: Maria Drockila hylkäsi itse kruununsa

Maria Drockila vuonna 2007.

Kisojen ennakkosuosikki Maria Drockila ei perintöprinsessana viihtynyt, vaan hän jätti kruununsa toukokuussa ja meni töihin Spede Pasasen firmaan, missä yleni pari viikkoa myöhemmin toimitusjohtajaksi asti.

Missikiertueen aikana Miss Internetin kruunun jo haltuunsa puolestaan ottanut Mira Korkala passitettiin kotiin, sillä selvisi, että hän oli esiintynyt stripparina.

2000: Suvi Miinala hämmensi

Suvi Miinala vuonna 2006.

Miss Suomi 2000 Suvi Miinalan (nyk. Tiilikainen) missivuosi sujui kohujen merkeissä.

Huhtikuussa Suvi uumoili kruunusta luopumisen olevan aikanaan helpotus; Miss Universum -kisojen aikaan toukokuussa hän ilmoitti, että voitto ei kiinnosta; syyskuussa hän hävisi Miss Skandinavia -kruunun perintöprinsessa Jenni Dahlmanille; lokakuussa hän kieltäytyi osallistumasta Miss Baltic Sea -kilpailuun.

Suvi arvosteli missikisoja ja kertoi niiden alentavan hänen arvoaan mallimarkkinoilla. Missikeisari Eino Makunen vaati Suvia luopumaan kruunustaan.

Loppujen lopuksi Suvi sai pitää kruununsa, mutta kohua herätti vielä se, että hän jätti Marjo Sjöroosin mallitallin ja siirtyi Paparazziin.

2002: Missi humalassa televisiossa

Janette Broman vuonna 2003.All Over Press

Vuoden 2002 Miss Suomi Janette Broman biletti kesällä Ruisrockissa, kun hän sattui kaapelikanavalla näkyneen Moon TV -kanavan haastatteluun. Selvästi humalassa Wallu Valpion haastattelussa ollut Janette aiheutti skandaalin, mutta sai pitää kruununsa.

2005: Finalisti kotiin aikuisviihdekuvien vuoksi

Saija Ketola vuonna 2005.

Saija Ketola pakkasi kassinsa heti missikiertueella, kun tuli julki, että hän oli poseerannut sekä Jallussa että Erotiikan Maailma -lehdessä. Saija oli myös salaa naimisissa, mikä on misseiltä ehdottomasti kiellettyä. Kaiken kruunasi se, että Saija oli vielä tuomittu kahdesta vaatevarkaudesta ja kolmesta näpistyksestä käräjäoikeudessa.

Kiertueen aikana lehdissä kohuttiin Elina Nurmen ja Sanna Kankaanpään koulukiusaustaustoista. Molemmat kiistivät jutut, mutta Elina suostui tapaamaan uhrinsa ja sai sovittua asiat lopullisesti.

Samana vuonna kisojen kulisseissa napistiin myös siitä, yrittivätkö jotkut tytöt topata rintojaan bikinikuvauksiin. Muut tytöt juorusivat asiasta missiorganisaatiolle, ja toppaus kiellettiin.

2011: Miss Suomen -kruunusta luopuminen

Misseys ei maistunutkaan Pia Pakariselle (kes.). Kuvassa vasemmalla Niina Lavonen sekä oikealla Miss Suomeksi lopulta kruunattu Sara Sieppi.ATTE KAJOVA /All Over Press

Vuoden 2011 Miss Suomi Pia Pakarinen (nyk. Lamberg) ilmoitti Korkojen kera -ohjelman suorassa lähetyksessä luopuvansa kruunustaan.

Pakarisen tilalle Miss Suomeksi nousi perintöprinsessa Sara Sieppi.

Lamberg halusi luopua kruunustaan voidakseen muuttaa Yhdysvaltoihin mallin uraa luodakseen.

Artikkeli julkaistiin ensimmäisen kerran joulukuussa 2025.